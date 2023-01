iPhone 15 Ultra sarà l'unico con teleobiettivo periscopico

L’unico smartphone a marchio Apple che verrà lanciato quest’anno a portare in dote il tanto chiacchierato e bramato teleobiettivo periscopico sarà iPhone 15 Pro Max, o per meglio dire iPhone 15 Ultra, visto che sembra sarà questo il nome che alla fine verrà adottato per contrassegnare il top di gamma.

iPhone 15 Ultra: unico modello con teleobiettivo periscopico

A rendere nota la notizia è stata, nelle scorse ore, la testata asiatica The Elec, la quale riferisce che dietro la scelta del gruppo di Cupertino di cambiare nomenclatura allo smartphone in variante Pro Max ci sarebbe anche e soprattutto l’intenzione di differenziare in maniera più marcata la variante Ultra dalla Pro e uno degli elementi distintivi sarebbe proprio il teleobiettivo periscopico, unitamente ad altre caratteristiche che dovrebbero essere in grado di andare a garantire performance di livello elevatissimo.

In futuro, però, il teleobiettivo periscopico giungerà pure sul modello Pro “base” del “melafonino”. Sempre stando a quanto riferito, infatti, Apple dovrebbe introdurlo nel 2024.

Per cui, questo autunno potrebbe arrivare il primo iPhone con teleobiettivo a periscopio che a quanto pare avrà uno zoom ottico maggiore dei 3x attualmente offerti con iPhone 14 Pro e 14 Pro Max.

Ulteriori indiscrezioni suggeriscono che Apple starebbe finalizzando gli accordi con i nuovi fornitori del sensore con stabilizzazione ottica da utilizzare come zoom del futuro modello Ultra. La commessa maggiore sembra l’abbia ottenuta LG Innotek. Infatti, il il 70% del componente arriverebbe dai suoi stabilimenti. L’altro produttore al momento in lizza è Jahwa Electronics, il quale dovrebbe andare a fornire la restante parte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.