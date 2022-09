iPhone 15 Ultra: al posto del Pro Max nel 2023

I nuovi iPhone 14 hanno da pochissimo fatto capolino sul mercato (si possono comprare pure su Amazon, in versione “base”, Plus, Pro e Pro Max), ma in Rete si parla già con entusiasmo del futuro “melafonino” e di quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche. Al riguardo, stando a quanto riferito da Mark Gurman nelle scorse ore, Apple si starebbe preparando a sostituire il modello Pro Max con un inedito iPhone 15 Ultra.

iPhone 15: il modello Ultra potrebbe sostituire il Pro Max

Andando più in dettaglio, scrivendo nella sua ultima newsletter Power On, l’analista di Bloomberg riferisce che per iPhone 15 Apple sta pianificando l’adozione della porta USB-C e un potenziale cambio di nome, per cui il gruppo di Cupertino potrebbe decidere di rimpiazzare il marchio “Pro Max”, che ha cominciato a usare con iPhone 11, con quello “Ultra”, introdotto di recente con il lancio del nuovo modello di Apple Watch per sport estremi.

In concomitanza del passaggio alla porta USB-C, per iPhone 15 sarebbe altresì atteso un design rinnovato, motivo per cui il cambio di nome andrebbe a delineare un cambiamento ancora più netto rispetto al passato.

Da tenere presente che Apple ha anche introdotto una piccola modifica al suo schema di denominazione già con i nuovi modello di smartphone, ricominciando a sfruttare la sigla “Plus” che non aveva più adottato dal 2017.

Resta altresì da vedere cosa deciderà di fare l’azienda della “mela morsicata” della nomenclatura “Pro” sugli altri suoi prodotti, come nel caso di AirPods Pro, appunto, che di recente ha aggiornato alla seconda generazione.