Apple: primo update di sicurezza in background, cosa cambia

Nessun pop-up che chiede di aggiornare. Nessun riavvio interminabile. Solo un rapido restart del dispositivo e il bug è corretto. Apple ha appena pubblicato il primo aggiornamento di sicurezza in background della sua storia, un nuovo tipo di update leggero pensato per correggere vulnerabilità senza il peso di un aggiornamento software completo. Il primo bersaglio: un bug nel motore WebKit di Safari.

Apple li descrive come aggiornamenti software “leggeri” che contengono correzioni importanti per vulnerabilità di sicurezza e vengono distribuiti tra un aggiornamento maggiore e l’altro. Possono includere correzioni per Safari, il motore WebKit e altre librerie di sistema soggette a patch frequenti.

La differenza rispetto agli aggiornamenti tradizionali è che l’update richiede solo un rapido riavvio del dispositivo, non il lungo reboot tipico degli aggiornamenti con correzioni più sostanziali. Per l’utente, è quasi invisibile.

La funzione è disponibile per iPhone, iPad e Mac con iOS, iPadOS e macOS versione 26.1 o successiva. Apple aveva testato il meccanismo con diversi aggiornamenti distribuiti ai beta tester prima del lancio ufficiale.

Il bug corretto

Come ha spiegato Apple nell’avviso di sicurezza, un ricercatore ha scoperto un bug su WebKit, il motore che alimenta Safari e altre app. Se sfruttato, poteva permettere a un sito web malevolo di accedere ai dati di un altro sito nella stessa sessione del browser. Una vulnerabilità che può compromettere dati sensibili senza che l’utente se ne accorga.

Apple non ha spiegato perché questo bug specifico ha meritato il debutto del nuovo sistema di aggiornamento, né ha chiarito se la vulnerabilità fosse già sfruttata attivamente.

Perché è importante

Gli aggiornamenti di sicurezza in background risolvono un problema vecchio quanto gli smartphone, gli utenti rimandano gli aggiornamenti perché richiedono tempo, interrompono il lavoro e costringono a riavvii lunghi. Se Apple riesce a rendere le patch di sicurezza quasi impercettibili, un riavvio rapido e via, più dispositivi saranno protetti più in fretta. È lo stesso principio degli hotpatch che Microsoft sta attivando su Windows per i clienti enterprise, solo applicato all’ecosistema Apple.