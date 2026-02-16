Apple regala gli sfondi per l'Anno del Cavallo: come scaricarli

Domani, 17 febbraio, inizia il capodanno lunare cinese: si entra nell’Anno del Cavallo, che nella tradizione rappresenta forza e ambizione. Apple, come sempre, non si lascia sfuggire l’occasione e ha rilasciato una collezione di sfondi a tema per iPhone, iPad, Mac e Apple Watch. Sono gratuiti, in alta risoluzione e decisamente più curati della media degli sfondi che si trovano in giro.

Gli sfondi sono disponibili sul sito dell’Apple Store e ottimizzati per le proporzioni di ogni dispositivo. Quello per Mac arriva a 12.032 x 6.768 pixel, una risoluzione pensata per risultare nitida anche sul Pro Display XDR, mentre la versione iPad è in formato orizzontale.

Per impostare lo sfondo su iPhone o iPad, basta andare in Impostazioni > Sfondo > Aggiungi nuovo sfondo, poi selezionare l’immagine scaricata dalla griglia delle foto. Su Mac, clic destro sull’immagine e “Imposta come sfondo scrivania”. Per Apple Watch, serve passare dalla app Watch su iPhone.

Esiste anche una seconda versione dello sfondo per iPhone, scaricabile separatamente, per chi vuole avere il blocco schermo e la schermata Home con varianti diverse dello stesso tema.

Apple e la tradizione degli sfondi a tema

Cupertino produce sfondi dedicati per ogni occasione che ritiene meritevole, dal capodanno lunare al Black History Month (i cui wallpaper sono usciti a gennaio), passando per i nuovi sfondi inclusi negli aggiornamenti di iOS 26.3 e iPadOS 26.3. È un piccolo rituale che costa poco all’azienda, ma che fidelizza gli utenti e dà un tocco di novità senza dover aspettare il prossimo aggiornamento software.

Per il capodanno lunare, Apple ha anche lanciato un’edizione limitata degli AirPods Pro 3 disponibile in Cina, Singapore, Hong Kong, Taiwan e Malesia. L’Anno del Cavallo dura fino al 5 febbraio 2027, si ha quasi un anno per tenere quello sfondo prima che diventi fuori tema.