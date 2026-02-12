 Con iOS 26.3 sarà facilissimo passare da iPhone ad Android
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Con iOS 26.3 sarà facilissimo passare da iPhone ad Android

Con iOS 26.3 Apple introduce Trasferisci su Android, basta avvicinare i due telefoni per spostare app, foto, messaggi e numero di telefono.
Con iOS 26.3 sarà facilissimo passare da iPhone ad Android
Tecnologia Mobile
Con iOS 26.3 Apple introduce Trasferisci su Android, basta avvicinare i due telefoni per spostare app, foto, messaggi e numero di telefono.

Se c’è una cosa che Apple ha sempre fatto benissimo, è rendere difficile andarsene. L’ecosistema chiuso di Cupertino funziona come un hotel di lusso senza uscite di emergenza: si entra facilmente, si sta da dio, ma quando si vuole cambiare aria si scopre che le valigie pesano il triplo e non c’è nessuno che ti dia una mano per portarle. Con iOS 26.3, qualcosa cambia. E il fatto che sia Apple stessa a facilitare la fuga verso Android ha dell’incredibile.

Da iPhone ad Android con un tap, la novità di iOS 26.3

Il nuovo aggiornamento introduce lo strumento “Trasferisci su Android“, e il funzionamento è semplicissimo, basta avvicinare l’iPhone al nuovo telefono Android e i dati migrano da soli. App, foto, messaggi, persino il numero di telefono.

Finora, per passare da iPhone ad Android serviva scaricare l’app di trasferimento di Google sull’iPhone, quella di Apple sull’Android, e accettare stoicamente che una parte dei dati sarebbe andata persa lungo la strada. Adesso basta la prossimità fisica. È la stessa logica dell’AirDrop, solo che questa volta funziona tra ecosistemi nemici.

Con iOS 26.3 è possibile leggere tutte le notifiche anche su altri smartwatch grazie al DMA

Con iOS 26.3 arriva anche un’altra novità, stavolta riservata agli utenti nell’Unione Europea: l’inoltro delle notifiche verso smartwatch di terze parti. In pratica, chi ha un iPhone ma indossa un accessorio non Apple, adesso può vedere il contenuto completo delle notifiche e scegliere da quali app riceverle. Un’esperienza che si avvicina finalmente a quella dell’Apple Watch, senza dover per forza comprare un Apple Watch.

Non è filantropia, è bene chiarirlo. Apple lo fa perché il Digital Markets Act europeo glielo impone. Migliorare l’interoperabilità con dispositivi di terze parti era tra i requisiti fissati dall’UE per le piattaforme gatekeeper, e Cupertino si sta adeguando. Il risultato, però, è positivo per gli utenti, più libertà di scelta, meno vincoli all’ecosistema Apple. L’Europa che costringe le big tech a giocare pulito è una di quelle cose che sta funzionando meglio di quanto chiunque si aspettasse.

Come aggiornare

Per installare iOS 26.3, andare su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Se l’opzione non compare, bisogna verificare che il proprio modello di iPhone sia compatibile con iOS 26.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 12 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Esci dall'ordinario con Nothing Phone (3a) Pro, ora anche in offerta

Esci dall'ordinario con Nothing Phone (3a) Pro, ora anche in offerta
Motorola Razr 60 Ultra crolla su eBay quasi a metà prezzo con il codice segreto

Motorola Razr 60 Ultra crolla su eBay quasi a metà prezzo con il codice segreto
Google lancia Android 17, cosa cambia per app e sviluppatori

Google lancia Android 17, cosa cambia per app e sviluppatori
Batteria scarica quando sei fuori casa? Risolvi con questo Power Bank a soli 24€

Batteria scarica quando sei fuori casa? Risolvi con questo Power Bank a soli 24€
Esci dall'ordinario con Nothing Phone (3a) Pro, ora anche in offerta

Esci dall'ordinario con Nothing Phone (3a) Pro, ora anche in offerta
Motorola Razr 60 Ultra crolla su eBay quasi a metà prezzo con il codice segreto

Motorola Razr 60 Ultra crolla su eBay quasi a metà prezzo con il codice segreto
Google lancia Android 17, cosa cambia per app e sviluppatori

Google lancia Android 17, cosa cambia per app e sviluppatori
Batteria scarica quando sei fuori casa? Risolvi con questo Power Bank a soli 24€

Batteria scarica quando sei fuori casa? Risolvi con questo Power Bank a soli 24€
Tiziana Foglio
Pubblicato il
12 feb 2026
Link copiato negli appunti