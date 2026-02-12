Con iOS 26.3 sarà facilissimo passare da iPhone ad Android

Se c’è una cosa che Apple ha sempre fatto benissimo, è rendere difficile andarsene. L’ecosistema chiuso di Cupertino funziona come un hotel di lusso senza uscite di emergenza: si entra facilmente, si sta da dio, ma quando si vuole cambiare aria si scopre che le valigie pesano il triplo e non c’è nessuno che ti dia una mano per portarle. Con iOS 26.3, qualcosa cambia. E il fatto che sia Apple stessa a facilitare la fuga verso Android ha dell’incredibile.

Da iPhone ad Android con un tap, la novità di iOS 26.3

Il nuovo aggiornamento introduce lo strumento “Trasferisci su Android“, e il funzionamento è semplicissimo, basta avvicinare l’iPhone al nuovo telefono Android e i dati migrano da soli. App, foto, messaggi, persino il numero di telefono.

Finora, per passare da iPhone ad Android serviva scaricare l’app di trasferimento di Google sull’iPhone, quella di Apple sull’Android, e accettare stoicamente che una parte dei dati sarebbe andata persa lungo la strada. Adesso basta la prossimità fisica. È la stessa logica dell’AirDrop, solo che questa volta funziona tra ecosistemi nemici.

Con iOS 26.3 è possibile leggere tutte le notifiche anche su altri smartwatch grazie al DMA

Con iOS 26.3 arriva anche un’altra novità, stavolta riservata agli utenti nell’Unione Europea: l’inoltro delle notifiche verso smartwatch di terze parti. In pratica, chi ha un iPhone ma indossa un accessorio non Apple, adesso può vedere il contenuto completo delle notifiche e scegliere da quali app riceverle. Un’esperienza che si avvicina finalmente a quella dell’Apple Watch, senza dover per forza comprare un Apple Watch.

Non è filantropia, è bene chiarirlo. Apple lo fa perché il Digital Markets Act europeo glielo impone. Migliorare l’interoperabilità con dispositivi di terze parti era tra i requisiti fissati dall’UE per le piattaforme gatekeeper, e Cupertino si sta adeguando. Il risultato, però, è positivo per gli utenti, più libertà di scelta, meno vincoli all’ecosistema Apple. L’Europa che costringe le big tech a giocare pulito è una di quelle cose che sta funzionando meglio di quanto chiunque si aspettasse.

Come aggiornare

Per installare iOS 26.3, andare su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Se l’opzione non compare, bisogna verificare che il proprio modello di iPhone sia compatibile con iOS 26.