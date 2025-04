Apple ha ridotto le emissioni di gas serra del 60%

Apple ha comunicato di aver superato la riduzione del 60% delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 2015. L’azienda di Cupertino ha quindi confermato l’obiettivo di diventare “carbon neutral” entro il 2030. Per celebrare la Giornata della Terra (22 aprile) sono previsti uno sconto negli store fisici e un premio virtuale su Apple Watch.

Progressi ambientali di Apple

I progressi di Apple sono elencati nel report annuale. La strategia di Apple per il 2030 punta a tagliare le emissioni di gas serra del 75% rispetto al 2015 e usare i carbon credit per compensare le emissioni rimanenti. Grazie alle varie iniziative del 2024, come l’uso di energia rinnovabile e materiali riciclati, l’azienda californiana ha evitato l’emissione di 41 milioni di tonnellate di gas serra.

La filiera globale di Apple utilizza 17,8 GW di energia rinnovabile. L’obiettivo è raggiungere il 100% entro il 2030. L’energia rinnovabile acquistata dai fornitori ha permesso di evitare 21,8 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra nel 2024 (+17% rispetto al 2023).

Apple collabora inoltre con i fornitori per ridurre le emissioni di gas serra fluorurati del 90% entro il 2030 durante la produzione di chip e display. È stato anche incrementato l’uso di materiali riciclati nei prodotti. All’inizio dell’anno, Apple ha superato il 99% del suo obiettivo di usare entro il 2025 il 100% di terre rare riciclate in tutti i magneti e il 100% di cobalto riciclato in tutte le batterie.

Il nuovo MacBook Air contiene oltre il 55% di materiali riciclati, mentre il Mac mini del 2024 è il primo Mac ad impatto neutro. Per tutti gli Apple Watch è disponibile anche un’opzione carbon neutral (riduzione delle emissioni di gas serra per materiali, elettricità e trasporto).

Gli utenti che riciclano un dispositivo idoneo e contestualmente acquistano un nuovo accessorio idoneo tra il 16 aprile 2025 e il 16 maggio 2025 riceveranno uno sconto del 10%. Gli utenti che useranno Apple Watch il 22 aprile potranno guadagnare una medaglia in edizione limitata dedicata alla Giornata della Terra completando un qualsiasi allenamento di almeno 30 minuti.