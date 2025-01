Apple rilascia iOS 18.2.1 per correggere bug importanti

Apple ha appena rilasciato un aggiornamento che, a quanto pare, risolve dei bug importanti. Peccato che la Mela non abbia voluto sbottonarsi su quali siano effettivamente questi problemi risolti. Tocca fidarsi sulla parola.

Apple distribuisce iOS 18.2.1 per risolvere bug rilevanti

Sarà pure un aggiornamento minore, ma chi ha un iPhone, non può esimersi. Appena dopo un mese dal lancio di iOS 18.2, Apple ha rilasciato questa patch per iOS e iPadOS, proprio come avevano previsto alcuni siti del settore (tipo MacRumours) a fine dicembre.

Apple, nella sua proverbiale riservatezza, si è limitata a dire che questo update porta “correzioni importanti” e che quindi è “raccomandato a tutti gli utenti“. Insomma, potrebbe risolvere falle di sicurezza o aggiustare il tiro su alcune funzioni appena uscite.

Salvo colpi di scena, iOS 18.2.1 sarà l’ultimo aggiornamento prima del lancio di iOS 18.3, attualmente in beta e atteso per fine gennaio o inizio febbraio. Su questa prossima versione si sa poco o nulla, ma pare che non sarà così rivoluzionaria come le precedenti, che hanno portato in dote un bel po’ di chicche basate su Apple Intelligence.

Un appunto per gli utenti europei: Apple Intelligence non arriverà prima di aprile 2025. Eh già, a volte la vita è ingiusta.

Come scaricare iOS 18.2.1

Per ottenere l’ultimo aggiornamento dell’iPhone, procedere come segue:

Aprire l’app Impostazioni dalla schermata Home;

Cliccate su Generali;

Toccare Aggiornamento Software;

Dovrebbe comparire la versione iOS 18.2.1: cliccare su Installa.

Il download di questa versione mini dovrebbe richiedere solo qualche minuto. Ma è sempre consigliabile collegare il dispositivo alla corrente e a una rete Wi-Fi prima di lanciarsi nell’installazione. Non si sa mai. La procedura è la stessa per scaricare iPadOS 18.2.1 su iPad.