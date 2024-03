Apple rilascia macOS 14.4 Sonoma: tutte le novità

Nuovo aggiornamento per i Mac: arriva macOS 14.4 Sonoma. L’update di Apple porta interessanti novità e risolve oltre 50 problemi di sicurezza.

Novità dell’aggiornamento macOS 14.4 Sonoma

Trascrizioni in Apple Podcasts

L’applicazione Apple Podcasts ora supporta il testo degli episodi, ovvero le trascrizioni. Queste vengono generate automaticamente. Selezionando un episodio e scorrendo verso il basso fino alla sezione dedicata, è possibile leggere la trascrizione mentre si ascolta l’episodio. Il testo è ricercabile, consentendo di cercare parole o frasi specifiche utilizzando l’icona di ricerca o la scorciatoia da tastiera Command + F. Il testo dell’episodio supporta inoltre le funzioni di accessibilità come Dimensione testo, Aumenta contrasto e VoiceOver. Questa funzionalità è disponibile anche in iOS 17.4.

Nella versione desktop di Apple Podcasts, la trascrizione non segue automaticamente la riproduzione dell’episodio. Sebbene le note di rilascio indichino che il testo sia cliccabile per riprodurre l’episodio da un punto specifico, questa funzionalità non risulta essere operativa.

Modifiche alla barra dei preferiti di Safari

L’aggiornamento apporta lievi modifiche anche a Safari. Nella barra dei preferiti è stata aggiunta un’opzione per visualizzare solo le icone dei siti web nei segnalibri. Per utilizzarla, è sufficiente fare clic con il tasto destro del mouse su uno dei preferiti e attivare l’opzione “Mostra titolo”.

Per impostare questo stile come predefinito, fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi della barra dei preferiti e selezionare “Mostra solo icone”. In questo modo, i nomi dei siti web verranno nascosti dalla barra. Per visualizzare nuovamente i nomi, attivare l’opzione “Mostra icone e testo”. In alternativa, è possibile scegliere l’opzione “Mostra solo testo” per non visualizzare le icone.

Altre novità

Apple ha disabilitato le reazioni per le videochiamate per impostazione predefinita, poiché in precedenza causavano l’attivazione delle animazioni in momenti non appropriati. macOS Sonoma 14.4 introduce inoltre alcune nuove emoji nella tastiera, tra cui un nuovo fungo, una fenice, un lime, una catena spezzata, una testa che scuote e 18 emoji di persone e corpi rivolti nella direzione opposta.

Correzioni di sicurezza

L’aggiornamento macOS Sonoma 14.4 include oltre 50 correzioni di sicurezza per vulnerabilità segnalate dai ricercatori. Tra queste, due bug di sicurezza sono stati attivamente sfruttati dagli aggressori.

Il primo problema riguarda il Kernel ed è identificato come CVE-2024-23225. Il secondo, denominato CVE-2024-23296, riguarda RTKIT. Entrambe le vulnerabilità consentivano a un utente malintenzionato con capacità di lettura e scrittura arbitraria del kernel di aggirare le protezioni della memoria del kernel. Apple ha risolto questi problemi di corruzione della memoria migliorando la convalida. Queste vulnerabilità interessavano anche iPhone e iPad e sono state risolte con gli aggiornamenti iOS 17.4 e iPadOS 17.4.

Safari 17.4 è stato dotato di patch per 6 problemi di sicurezza. Apple ha inoltre rilasciato gli aggiornamenti macOS Ventura 13.6.5 e macOS Monterey 12.7.4 con varie correzioni di sicurezza.