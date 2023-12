Apple: Samsung lavora ai pannelli pieghevoli

In un futuro non molto lontano, anche Apple entrerà a far parte del mercato dei pieghevoli. Lo si vocifera ormai da tempo, ma stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni pare che la cosa stia effettivamente per concretizzarsi, almeno dal punto di vista produttivo.

Apple: Samsung Display prepara i pannelli pieghevoli

In un recente report del The Elec viene infatti suggerito che Samsung Display, fornitore storico di Apple, ha organizzato il suo team aziendale per riuscire a raggiungere l’efficienza operativa nello sviluppo di pannelli pieghevoli per il colosso di Cupertino.

Samsung Display sarebbe pertanto intenzionata a rafforzare le sue capacità in previsione dei primi prodotti pieghevoli della “mela morsicata”, integrando l’esperienza che ha sino ad ora acquisito con il lancio dei dispositivi a marchio Samsung appartenenti al medesimo segmento nel 2019.

Il report riferisce altresì che la sudcoreana, insieme ad LG Display, sta già lavorando a progetti per i prodotti pieghevoli di Apple, compresi i pannelli con dimensioni da 20,25 pollici. Non è tuttavia chiaro se la dimensione indicata faccia riferimento a un prodotto specifico o magari a un processo di produzione del pannello.

Ricordiamo che sono ormai diversi anni che Apple deposita brevetti sulla tecnologia dei display pieghevoli. Le prime informazioni concrete a tal riguardo risalgono al 2020, quando venne indicato che Samsung Display stava fornendo campioni di display pieghevoli ad Apple per un futuro iPhone foldable, ma sino a questo momento il processo non ha mai preso effettivamente forma. Secondo Ross Young dovrebbe venire lanciato entro il 2025, addirittura in due varianti.