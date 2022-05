Apple: servizi potenziati con streaming e pubblicità

Eddy Cue, Senior Vice President of Services di Apple, intende ristrutturare il settore dei servizi della multinazionale di Cupertino, spingendo verso aree maggiormente proficue quali lo streaming e la pubblicità. Dunque, non solo sarebbero in arrivo dei nuovi servizi relativi a spesa alimentare e fitness e pagamenti, come vociferato nelle scorse ore, ma anche e soprattutto una riorganizzazione su larga scala.

Apple: Eddy Cue punta su streaming e pubblicità

A renderlo noto è stata la redazione di Business Insider, secondo la quale Cue avrebbe già cominciato ad aggiornare le responsabilità dei principali dirigenti dei vari team dei servizi. Nel dettaglio, una fonte non meglio precisata della testata avrebbe parlato con Cue, riferendo che il dirigente sta cercando di mettere in moto la crescita dell’azienda della “mela morsicata” rivedendo la sua struttura di management e spingendo maggiormente i settori quali quelli in questione.

Cue avrebbe già iniziato ad aggiornare le responsabilità dei principali dirigenti dei vari team dei servizi. In particolare, Peter Stern, vicepresidente dei servizi, non si occupa più della pubblicità, e ora ha più tempo per concentrarsi su video, notizie, libri, iCloud, Fitness+ e Apple One. Todd Teresi, vicepresidente pubblicitario, assumerà invece maggiori responsabilità e da inizio anno riporta direttamente a Cue.

La fonte avrebbe altresì aggiunto che allo stato attuale delle cose il business pubblicitario dell’azienda è “abbastanza grande da vivere da solo”.

Ricordiamo che le attività del gruppo della “mela morsicata” legate ai servizi includono: App Store, Apple Music, iCloud, AppleCare, Apple Pay, Apple News, la pubblicità e Apple TV+. I servizi dell’azienda sono cresciuti del 17% nell’ultimo trimestre e vantano globalmente 82 milioni di abbonati paganti.