Apple: servizio di coaching sanitario AI nel 2025

Il colosso di Cupertino ha introdotto Apple One, l’abbonamento che include vari servizi dell’azienda, oltre cinque anni fa e, sebbene abbia recentemente acquisito nuove funzionalità, non è mai stato aggiunto un servizio nuovo di zecca. Lo scenario, però, potrebbe cambiare entro fine 2025. Stando a quanto recentemente emerso, infatti, Apple potrebbe implementare un servizio di coaching sanitario AI.

Della cosa ne parla Mark Gurman, il noto giornalista e affidabile giornalista di Bloombeg, ormai da svariato tempo a questa parte ed è tornato sull’argomento nel corso degli ultimi giorni, nella sua panoramica dei piani di Apple per il 2025, sostenendo che il suddetto servizio avrà lo scopo di rafforzare le enormi ambizioni sanitarie della “mela morsicata”.

Da report precedenti, invece, si apprende che il servizio avrà una propria app e che dovrebbe aiutare gli utenti a restare motivati a fare esercizio, migliorare le abitudini alimentari e aiutarli a dormire meglio.

Secondo quanto riferito, l’azienda starebbe altresì pianificando un’app Salute rinnovata e per questo autunno prevede di lanciare sul mercato diversi prodotti con nuove funzionalità riguardanti il monitoraggio dello stato di salute degli utenti.

Tutte le nuove funzionalità sanitarie di Apple e i dati ampliati che i suoi dispositivi saranno in grado di raccogliere dovrebbero essere perfetti per un lancio del nuovo servizio in autunno come parte integrate di Apple One, come anticipato, anche se non è neppure ad escludere l’ipotesi che l’azienda possa valutare di proporlo anche o magari solo come soluzione separata.