Apple si assicura i chip TSMC a 2 nm per iPhone 18

Sebbene al lancio dei suoi iPhone 17 manchino ormai solo poche ore, Apple sta già pensando alla futura generazione dei suoi smartphone, gli iPhone 18, assicurandosi quasi la metà della capacità di produzione iniziale dei chip a 2 nm di TSMC per il processore A20.

Apple: aggiudicata la metà della capacità produttiva di TSMC per i chip a 2 nm

Andando maggiormente in dettaglio, secondo quanto riferito da DigiTimes, il processo a 2 nm di TSMC è entrato in produzione nel quarto trimestre del 2025 come previsto, con la fonderia che ha fissato un prezzo pari a 30.000 dollari per unità di substrato. Nonostante i costi elevati, si dice che i produttori di chip si stiano affrettando per aggiudicarsi gli slot di produzione, con il colosso di Cupertino in lizza, insieme a Qualcomm.

Oltre ad Apple e Qualcomm, l’elenco dei clienti di TSMC si espanderà nel 2027 per includere NVIDIA, Annapurna di Amazon, Google e più di dieci altre aziende principali. Di conseguenza, TSMC sta accelerando i piani di espansione della capacità, con un pieno utilizzo previsto nel 2026.

TSMC prevede di produrre tra 45.000 e 50.000 wafer al mese nelle sue strutture di Baoshan e Kaohsiung entro la fine del 2025, con una capacità che aumenterà a oltre 100.000 wafer al mese nel 2026.

Da tenere presente che il processo a 2 nm di TSMC promette un grande balzo in avanti rispetto all’attuale tecnologia a 3 nm, con prestazioni fino al 15% più veloci e un’efficienza energetica migliore del 30% rispetto ai chip A19 previsti nei modelli iPhone 17. Il nodo avanzato consente una maggiore densità di transistor, che dovrebbe tradursi in migliori capacità di elaborazione e durata della batteria per i chip A20 di Apple.