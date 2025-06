Apple: smart display per la casa rilevato in 18.6

All’interno della beta di iOS 18.6, alcuni sviluppatori hanno scoperto nuovi asset grafici legati a un dispositivo non ancora annunciato, che vanno ad allinearsi alle indiscrezioni riguardo l’arrivo sul mercato di uno smart display per la casa di Apple.

Apple: tracce dello smart display nella beta di iOS 18.6

Andando maggiormente nello specifico, il file in questione si trova all’interno della directory di sistema /System/Library/PrivateFrameworks/ProgressUI.framework/ ed è denominato apple-logo-1088@2x~home.png.

Si tratta di un dettaglio tecnico che, se ben interpretato, potrebbe svelare la risoluzione del primo smart hub del colosso di Cupertino. La sigla “1088@2x” 1088 nel nome del file, infatti, non è casuale, visto che Apple utilizza storicamente un sistema coerente per identificare i file grafici a seconda della risoluzione dei display a cui sono destinati.

La sigla indicherebbe quindi una larghezza reale di 2176 pixel, in linea con display già noti come quello dell’iPad mini da 8,3 pollici, con risoluzione 2266×1488, il quale è stato in passato utilizzato internamente da Apple per test su homeOS, il presunto sistema operativo del futuro smart display domestico.

La risoluzione inferiore dello smart display per la casa rispetto a un iPad potrebbe essere una scelta strategica per il contenimento dei costi, in special modo considerando che un dispositivo da tenere sul comodino o in cucina non ha bisogno della stessa densità pixel-per-inch di un iPad tenuto in mano.

Da tenere presente che, stando alle più recenti indiscrezioni, lo smart display della “mela morsicata” dovrebbe essere lanciato nel 2026. Inizialmente era prestito per questo 2025, ma a quanto pare l’azienda ha decido di rimandarlo.