Apple sta per scegliere il fornitore per display pieghevoli

Prima poi, anche Apple entrerà a far parte del mercato dei foldable e con ogni probabilità non sarà necessario attendere ancora molto a lungo. Stando infatti a quanto emerso nelle scorse ore, l’azienda capitanata da Tim Cook è nelle fasi finali della selezione di un fornitore chiave per la sua tecnologia di visualizzazione pieghevole di nuova generazione.

Apple: scelta del fornitore chiave per i display pieghevoli

Le informazioni provengono da una fonte interna alla catena di approvvigionamento di Apple. In base a quanto riferito, l’azienda ha mantenuto severi requisiti tecnici per i potenziali fornitori, concentrandosi sul mantenimento degli attuali standard di settore per spessore, dimensioni e raggio di curvatura, richiedendo al contempo miglioramenti significativi nella durata e nella prevenzione delle pieghe. Si dice che alcuni produttori nazionali di componenti abbiano recentemente fatto progressi sostanziali nel soddisfare le specifiche rigorose di Apple.

Il processo di selezione dei fornitori dovrebbe concludersi tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile, anche se la “mela morsicata” non avrebbe ancora provveduto a prendere una decisione finale.

Da tenere presente che non viene specificato a quale dispositivo sia destinato questo display, ma le tempistiche suggeriscono che il riferimento sia a un iPhone pieghevole. A questo proposito, ricordiamo che l’analista Ming-Chi Kuo ha recentemente indicato che un “melafonino” pieghevole è in fase di pianificazione, con vari analisti che mettono in conto un rilascio tra la fine del 2025 e il 2027. Sulla base di tutto ciò, si ritiene che Apple possa lanciare un iPhone pieghevole in stile conchiglia nel 2026.