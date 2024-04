Apple: stop alla produzione degli accessori FineWoven

Gli accessori FineWoven che Apple ha lanciato in concomitanza della disponibilità sul mercato dei nuovi iPhone 15, come alternativa maggiormente sostenibile rispetto a quelli in pelle, non hanno riscosso un gran successo come auspicato dall’azienda. A molti, infatti, non sono piaciuti praticamente sin da subito a causa dello scarso presunto pregio dei materiali usati e del loro grado di resistenza. Evidentemente, alla fine, la nuova soluzione non è piaciuta neppure al colosso di Cupertino stesso che avrebbe deciso di interromperne la produzione.

Apple: addio agli accessori FineWoven

Stando infatti a quanto riferito nelle ore addietro dal leaker Kosutami, Apple avrebbe ha interrotto la produzione di accessori FineWoven a causa della loro scarsa durata. Alla luce di ciò, il gruppo capitanato da Tim Cook potrebbe passare a un altro materiale non in pelle per i suoi accessori premium in futuro.

Da tenere presente che in passato Kosutami ha già rivelato informazioni accurate sugli accessori FineWoven. Il leaker ha infatti esposto i piani di Apple di introdurre nuovi cinturini per Apple Watch realizzati con un materiale in tessuto più di un mese prima del loro debutto, oltre a custodie per iPhone abbinate. Kosutami ha anche rivelato le primissime immagini degli accessori FineWoven poco prima dell’evento in cui sono stati ufficialmente annunciati. Alla luce di ciò, le informazioni riferite, seppur non ancora confermate ufficialmente da Apple stessa, dovrebbero essere abbastanza accurate.

Ad ogni modo, se Apple avesse effettivamente interrotto la produzione di accessori FineWoven, potrebbe passare del tempo prima che le scorte esistenti inizino a esaurirsi.

Ricordiamo che Apple descrive il materiale FineWoven come “microtwill lussuoso e resistente” realizzato con il 68% di poliestere riciclato post-consumo.