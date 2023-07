Apple Store è ora disponibile sull'app WeChat

D’ora in avanti, in Cina, la versione online dell’Apple Store risulta accessibile pure tramite la popolare app di messaggistica WeChat per iOS/iPadOS e Android. Si tratta indiscutibilmente di un chiaro segnale del fatto che Apple vuole continuare ad espandere i suoi canali di vendita al dettaglio e attingere alla base di utenti cinese.

Apple Store a portata di WeChat

Con oltre 1,2 miliardi di utenti, WeChat è senza dubbio alcuno il colosso della messaggistica in Cina. Il gran successo è dovuto alle sue innumerevoli funzionalità extra. Ad esempio, gli utenti possono accedere a vari “mini programmi” per servizi finanziari, e-commerce ecc. tramite l’app senza dover effettuare il download a parte di ulteriori risorse.

L’ingresso di Apple nell’ecosistema di WeChat deriva da un mini programma dedicato che consente agli utenti di acquistare la gamma completa di prodotti della “mela morsicata”, incluso il più recente iPhone 14.

È stato altresì confermato ufficialmente che gli ordini effettuati in tal modo sono idonei per la spedizione gratuita e gli utenti selezionati possono persino accedere alle opzioni di consegna di tre ore. I clienti che accedono all’Apple Store tramite WeChat avranno altresì l’opportunità di utilizzare determinati servizi del colosso di Cupertino, come ad esempio il programma di permuta dei dispositivi.

La mossa, è bene sottolinearlo, arriva in un momento che potrebbe essere decisamente propizio per tutte le aziende coinvolte, nel quale i consumatori cinesi si rivolgono sempre più alle piattaforme social come WeChat e Douyin (vale a dire la versione cinese di TikTok) per fare i propri acquisti.