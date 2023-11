Apple Studio Display: SCONTO A SORPRESA su Amazon (-290€)

Ecco una notizia che farà brillare gli occhi di tutti gli amanti dei prodotti Apple. L’Apple Studio Display è in offerta speciale su Amazon, con uno sconto di 290€ sul suo prezzo originale. Ora puoi portare a casa questo straordinario display a soli 1969 euro invece di 2259 euro. Un’opportunità unica pagabile anche a rate.

Apple Studio Display: pronto a rimanere senza parole?

Apple Studio Display è dotato di un display Retina 5K da 27 pollici che ti regalerà un’esperienza visiva senza precedenti. Con 600 nit di luminosità, una gamma cromatica P3 e la capacità di visualizzare 1 miliardo di colori, ogni immagine prende vita con una chiarezza e una brillantezza straordinarie. Sia che tu stia lavorando, guardando film o modificando foto e video, questo display renderà ogni dettaglio in modo impeccabile.

Il monitor è dotato di una videocamera da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica. Questa videocamera ti permette di comunicare con amici, familiari e colleghi in modo coinvolgente e realistico. Ogni dettaglio del tuo volto sarà catturato con una chiarezza straordinaria, regalandoti videochiamate di alta qualità.

La qualità dell’audio non è da meno, grazie ai tre microfoni di qualità professionale in array. Le tue chiamate saranno nitide e le registrazioni audio cristalline. Inoltre, il sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale ti offrirà un’esperienza d’ascolto eccezionale. Ogni suono riempirà la stanza, trasportandoti direttamente nel cuore dell’azione.

Apple Studio Display è dotato di una porta Thunderbolt 3 e tre porte USB-C, offrendoti una connettività avanzata per collegare tutti i tuoi dispositivi. Inoltre, può erogare fino a 96W in uscita, consentendoti di caricare il tuo portatile Mac direttamente dal display. Questa funzione è estremamente comoda, specialmente quando sei in movimento.

Se desideri un’esperienza visiva ancora più avanzata, puoi optare per il vetro con nanotexture. Questa opzione riduce i riflessi indesiderati e ti offre una visione impeccabile anche in ambienti molto luminosi.

L’Apple Studio Display offre diverse opzioni di montaggio, permettendoti di integrarlo perfettamente nel tuo spazio di lavoro o nella tua zona relax. È un display estremamente versatile che si adatta alle tue esigenze.

Non lasciarti sfuggire questa eccezionale opportunità di portare a casa l’Apple Studio Display a un prezzo incredibilmente scontato. Questo display è perfetto per il lavoro, il gioco e il tempo libero, regalandoti un’esperienza visiva e uditiva senza eguali.

