Apple svela le novità autunnali per app e servizi

Apple ha annunciato iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 Sonoma, watchOS 10 e tvOS 7 durante la WWDC 2023 (la beta è disponibile gratuitamente per tutti). L’azienda di Cupertino ha ora illustrato le novità per app e servizi che arriveranno in autunno con il rilascio dei sistemi operativi.

Numerose funzionalità in arrivo

Le prime cinque novità riguardano Apple Music. Gli abbonamenti al popolare servizio di streaming potranno utilizzare la funzionalità Collaborative Playlists per creare un elenco condiviso di brani musicali. Combinando invece Apple Music Sing e Continuity Camera di tvOS 17 sarà possibile vedere se stessi sulla TV e cantare seguendo il testo visualizzato.

Gli utenti potranno inoltre scoprire gli artisti che hanno contribuito alla scrittura dei brani musicali con Song Credits. Utilizzando SharePlay sarà invece possibile controllare i brani riprodotti in automobile, anche se non è stato sottoscritto l’abbonamento. Infine sarà possibile ascoltare l’intero catalogo degli show radiofonici in Apple Podcasts.

Tre novità sono relative al servizio Apple Maps. La più importante è senza dubbio il supporto per la navigazione offline. Gli utenti potranno selezionare un’area e scaricarla sul dispositivo. La navigazione turn-by-turn (auto, bici, trasporto pubblico e a piedi) funzionerà anche senza connessione ad Internet.

Gli utenti potranno inoltre vedere sulla mappa la disponibilità in tempo reale delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Infine verranno mostrati i dettagli dei sentieri all’interno dei parchi (solo negli Stati Uniti).

Altre tre novità riguardano Apple Fitness+: creazione di routine di meditazione e allenamento personalizzate con Custom Plans, selezione di allenamenti da effettuare senza interruzioni con Stacks e scelta prioritaria del volume della musica o dell’istruttore con Audio Focus.

Molto utile infine la funzionalità che consente di memorizzare il documento di identità in Apple Wallet. Sarà così possibile verificare l’età dell’utente quando viene acquistata una bevanda alcolica o noleggiata un’auto. Come detto, tutte le novità arriveranno con l’aggiornamento autunnale dei sistemi operativi.