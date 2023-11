Apple svilupperà i sensori della fotocamera degli iPhone

Apple non intende solo dedicarsi allo sviluppo di processori e modem per i suoi dispositivi, ma a quanto pare anche delle fotocamere degli iPhone. Creando internamente questi sensori, infatti, l’azienda riuscirebbe ad ottenere un maggiore controllo su come i suoi smartphone scattano ed elaborano fotografie.

Apple: sensori della fotocamera degli iPhone proprietari

A riferire la notizia è stato, nelle scorse ore, Mark Gurman di Bloomberg con la sua consueta newsletter “Power On”, affermando che Apple sta cercando di creare una strategia interna per la progettazione dei sensori delle fotocamere, in quanto la fotografia è un importante punto di forza per l’azienda, la quale desidera un maggiore controllo in tale ambito.

Il lavoro di progettazione potrebbe però andare oltre il solo iPhone, visto e considerato che le fotocamere sono importanti pure in settori come quello della realtà mista e i veicoli a guida autonoma. Per cui, andando a creare delle proprie fotocamere, la “mela morsicata” potrebbe altresì migliorare i futuri modelli di Apple Vision Pro e della tanto chiacchierata (ma sino ad ora mai pervenuta) Apple Car.

Come già verificatosi per la produzione dei chip, portare internamente un processo di progettazione consente ad Apple non solo di migliorare il funzionamento di un componente, ma anche di ottimizzare il più possibile la pianificazione degli sviluppi futuri e di andare a integrare in maniera sempre maggiore hardware e software.

Ovviamente, occorre tenere presente che per il momento non vi è ancora nulla di confermato da parte dell’azienda, ma di sicuro qualora lo scenario fosse quello effettivamente designato non mancheranno maggiori dettagli in futuro.