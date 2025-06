Apple: tasti aptici in arrivo su iPhone, iPad e Apple Watch

Apple avrebbe dato nuovamente il via al suo ambizioso “Project Bongo”, il quale prevede l’introduzione di tasti aptici, privi di componenti meccaniche. Questa volta, però, la cosa non andrà a riguardare solo i futuri iPhone, ma anche iPad e Apple Watch.

Apple: tasti aptici su tutti i dispositivi

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, tempo addietro si era parlato a lungo dei tasti aptici per iPhone 15 Pro, che avrebbero dovuto sostituire il classico tasto per il muto e i pulsanti volume. Il progetto venne però cancellato all’ultimo minuto, per problemi tecnici legati all’affidabilità del tocco.

In base a quanto emerso nelle scorse ore, però, il colosso di Cupertino non avrebbe accantonato del tutto il progetto, ma lo avrebbe messo in pausa per dare priorità a sviluppi su display e batteria e adesso lo sviluppo dei tasti aptici potrebbe venire ripreso attivamente, coinvolgendo non più solo gli iPhone come inizialmente in programma, ma addirittura l’intera linea di dispositivi dell’azienda.

I nuovi pulsanti a aptici verrebbero integrati direttamente nel frame del dispositivo, senza alcun movimento meccanico né effetto rimbalzo. Il feedback aptico proverà a simulare la pressione reale tramite micro vibrazioni.

L’intento è quello di ridurre il più possibile l’usura meccanica, migliorare la resistenza all’acqua e offrire gli utenti la possibilità di sfruttare funzionalità avanzate come pressioni differenziate.

È tuttavia bene tenere presente che, sebbene il progetto sia ripartito, non saranno coinvolti i dispositivi attesi quest’anno, ma con ogni probabilità per l’introduzione commerciale si dovrà attendere il 2026 o oltre.