Apple ti regala 3 mesi di Apple TV+ con questi dispositivi idonei

Vuoi goderti gratuitamente per 3 mesi l’ampio catalogo di film, serie TV e documentari di Apple TV+? C’è un’ottima notizia: Apple offre questa opportunità a chiunque acquisti un nuovo dispositivo Apple entro il 30 giugno 2024.

Tutto quello che c’è da sapere sulla promozione

Come attivare l’offerta? È semplicissimo:

Acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. I dispositivi idonei includono tutti i modelli recenti aggiornati all’ultima versione di iOS, iPadOS, macOS e tvOS, acquistati da Apple o da un rivenditore autorizzato; Scarica l’app Apple TV sul tuo nuovo dispositivo (entro 3 mesi dall’attivazione); Accedi con il tuo ID Apple; Segui le istruzioni sullo schermo per attivare l’offerta.

Con 3 mesi gratuiti di Apple TV+, avrai accesso illimitato a tutti i contenuti originali della piattaforma, tra cui pluripremiate serie TV, film e documentari. Potrai guardare i contenuti in streaming on demand, quando e dove vuoi, su un’ampia gamma di dispositivi, tra cui iPhone, iPad, Mac, Apple TV, smart TV e dispositivi di streaming selezionati.

Cosa c’è da sapere? L’offerta non è cumulabile con altre prove gratuite o promozioni Apple TV+ ed è possibile utilizzare solo un’offerta per gruppo “In famiglia”: anche se più di un membro acquista un nuovo dispositivo, sarà possibile accedere alla promozione una sola volta. Puoi comunque condividere l’abbonamento Apple TV+ con le altre persone (massimo cinque) presenti nel gruppo.

Al termine del periodo di prova gratuito, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99 euro al mese, a meno che non venga disdetto. In ogni caso, puoi disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Ricordiamo che sono idonei alla promozione tutti i nuovi iPhone, iPad, Mac e Apple TV aggiornati all’ultima versione di iOS, iPadOS, macOS e tvOS. Il requisito è che siano acquistati da Apple o da un rivenditore autorizzato Apple.