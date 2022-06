Apple: Tim Cook commenta l'AR, accenni al visore?

Ormai da molto tempo a questa parte e sempre con maggiore frequenza si discute del visore AR/VR che a quanto pare Apple intende lanciare, presumibilmente il prossimo anno. Al riguardo, proprio Tim Cook, il CEO dell’azienda di Cupertino, ha deciso di fornire qualche dettaglio in più in merito all’argomento realtà aumentata.

Nel corso di un’intervista rilasciata a China Daily, Tim Cook ha infatti mostrato il suo entusiasmo riguardo le opportunità che l’AR è in grado di offrire, chiudendo il discorso con uno stay tuned per scoprire le future novità di casa Apple al riguardo.

Riportiamo di seguito l’estratto video e quello trascritto (in forma tradotta) della parte di riferimento dell’intervista di Tim Cook.

In this @ChinaDailyUSA interview, @tim_cook was asked about AR and VR headsets…watch his response…  Reality 🥽 is coming@mingchikuo @Scobleizer @CharlieFink @SkarredGhost @CapStark7 pic.twitter.com/tJz5j9dBVB

— Cæsar (@cesarberardini) June 22, 2022