Apple: Tim Cook parla nuovamente di IA generativa

In occasione della chiamata agli utili relativa al quarto trimestre fiscale del 2023, i dirigenti di Apple hanno tenuto una sessione di Q&A con analisti e investitori e in tale circostanza Tim Cook, il CEO della “mela morsicata”, è stato interrogato in merito a come l’azienda da lui capitana potrebbe essere in grado di monetizzare nel corso del tempo l’IA generativa.

Apple: nuove indicazioni sull’IA generativa

Da parte di Tim Cook non è pervenuto alcun commento esplicito a riguardo, com’era deducibile, ma ha affermato che Apple sta investendo parecchio in tale segmento e che ci saranno progressi per i prodotti che riguardano l’intelligenza artificiale generativa.

“Se guardi cosa abbiamo fatto sull’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico e come lo abbiamo utilizzato”, ha detto Tim Cook, “consideriamo l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico come tecnologie fondamentali e sono parte integrante praticamente di ogni prodotto che distribuiamo. Quando abbiamo lanciato iOS 17, abbiamo incluso funzionalità come la voce personale e la segreteria telefonica in tempo reale. L’intelligenza artificiale è al centro di queste funzionalità”.

Successivamente, Tim Cook ha spiegato che l’aumento di circa 8 miliardi di dollari nella spesa in ricerca e sviluppo è in gran parte dovuto proprio all’intelligenza artificiale.

Da tenere presente che tali informazioni sono in linea con ciò che il CEO e l’azienda hanno affermato in passato sull’intelligenza artificiale. Molte funzionalità di iOS si basano già su essa, come il nuovo modello linguistico per la correzione automatica durante la digitazione di testi. Inoltre, si presume che gli sforzi di Apple nell’IA porteranno ad avere una Siri più potente.