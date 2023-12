Apple: TSMC ufficializza i chip a 1,4 nm per i futuri iPhone

I futuri iPhone di Apple potranno ufficialmente contare sui chip Apple Silicon con tecnologia da 1,4 nm. Ci vorranno ancora diversi anni, ma TSMC è già al lavoro e ha parlato per la prima volta della cosa.

Apple: TSMC svela A14

Andando più in dettaglio, nel corso di una presentazione al Future of Logic, TSMC ha rivelato il nome ufficiale del suo nodo da 1,4 nm: A14, ma è improbabile che possa debuttare prima del 2027.

Infatti, si prevede che la tecnologia da 1,4 nm dell’azienda seguirà i chip N2 da 2 nm, in merito a cui sono pervenuti maggiori dettagli proprio nelle scorse ore e la cui produzione di massa è prevista per la fine del 2025, seguita da un nodo N2P alla fine del 2026. Di conseguenza, è improbabile che possano esserci tempistiche più brevi per A14.

Ricordiamo che Apple è stata la prima azienda a utilizzare la tecnologia a 3 nm di TSMC con il chip A17 Pro su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max ed è altamente probabile che l’azienda decida di fare altrettanto con i prossimi nodi.

Sulla base di tutte le informazioni ricavate sino ad ora, ecco un quadro dei chip Apple su iPhone che va dai modelli passati ai presunti futuri.