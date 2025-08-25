 Apple TV+: 3 mesi GRATIS se acquisti un dispositivo Apple, o 7 giorni di accesso
Con l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple ottieni 30 giorni gratuiti di Apple TV+. Serie originali, film premiati e contenuti esclusivi in streaming.
Immagina di accendere il tuo nuovo iPhone, iPad o Mac e, oltre a tutte le funzioni innovative del dispositivo, di trovare già pronto un mese di cinema e serie TV da guardare senza pagare nulla. È questo il regalo di Apple: 3 mesi gratuiti di Apple TV+, inclusi automaticamente con l’acquisto di un nuovo device. Incredibile, vero?

Se invece puoi provarlo ma non hai acquistato nessun nuovo dispositivo, puoi comunque attivare la prova gratuita per 7 giorni.

Un biglietto da cinema incluso nel tuo iPhone

Apple TV+ non è una semplice piattaforma di streaming, ma una raccolta selezionata di storie create per emozionare. Con la prova gratuita hai accesso immediato a:

  • Serie che hanno fatto parlare il mondo, come The Morning Show, Severance o Ted Lasso.

  • Film originali premiati agli Oscar e ai Golden Globe, che trovi solo qui.

  • Contenuti per bambini e famiglie, ideali da guardare insieme.

  • Qualità visiva in 4K HDR e Dolby Atmos, per trasformare il salotto in una sala cinema.

In altre parole, è come ricevere un biglietto VIP che ti apre le porte di un catalogo esclusivo. La vera forza di questa offerta non è solo la gratuità, ma il fatto che arriva nel momento giusto: quando stai scoprendo il tuo nuovo dispositivo Apple. Mentre lo configuri, puoi già goderti storie avvincenti e contenuti premium senza pensieri. Non serve scaricare app aggiuntive o cercare codici nascosti: la prova è già lì, pronta per te. Al termine dei 3 mesi gratuiti (o dei 7 giorni se non hai acquistato un nuovo dispositivo), potrai decidere se proseguire con l’abbonamento a un prezzo contenuto rispetto ad altri servizi di streaming. Non ci sono vincoli: sei tu a scegliere se continuare o no. Con Apple TV+ gratis per 3 mesi, ogni nuovo iPhone, iPad o Mac diventa la chiave d’accesso a un mondo di emozioni sullo schermo.

