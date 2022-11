Apple TV 4K 20222: risolto il bug dello storage

Nelle scorse ore, molti utenti in possesso della nuova Apple TV 4K di terza generazione che è stata presentata e lanciata sul mercato da pochissimo, hanno iniziato a lamentare un fastidioso bug relativo al quantitativo di spazio disponibile per l’archiviazione che però, per fortuna, è stato già risolto.

Apple TV 4K di terza generazione: tvOS 16.1.1 risolve il bug dello storage

In sostanza, dopo l’installazione di tvOS 16.1 i dispositivi con 128 GB di storage venivano riconosciuti come se avessero solo 64 GB. La tempestività di Apple al riguardo è stata però lodevole. L’azienda, infatti, ha già provveduto a rendere disponibile un nuovo aggiornamento per Apple TV che va a correggere il tutto.

Da qualche ora a questa parte, Apple ha per l’appunto rilasciato tvOS 16.1.1, un update esclusivo per il più recente modello del suo set-top box che va a fare fronte alla cosa. Il problema, dunque, era specifico per i possessori della configurazione da 128 GB del set-top box.

Nelle note di rilascio dell’aggiornamento viene indicato che è stato risolto un problema che potrebbe causare l’impossibilità per Apple TV di installare le app e infatti il fatto che venisse indicato un quantitativo di storage inferiore a quello effettivo comportava l’impossibilità di eseguire l’installazione di nuovi contenuti.

L’aggiornamento si può scaricare via “etere”, aprendo l’applicazione Impostazioni su Apple TV, accedendo alla sezione Sistema, dunque a quella Aggiornamento Software e procedendo da lì con il download e l’installazione. Ovviamente, chi ha abilitato gli aggiornamenti automatici può evitare di compiere questi passaggi, in quanto tutta la procedura viene effettuata in autonomia.

