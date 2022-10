La nuova Apple TV 4K: specifiche, prezzo e uscita

Oltre ai nuovi iPad, oggi la mela morsicata ha presentato anche l’evoluzione di Apple TV 4K. Si tratta di un upgrade a tutti gli effetti, che vede il comparto hardware migliorato dall’inclusione del chip A15 Bionic per prestazioni aumentate (+50%) e un’esperienza di gioco fluida. Vediamo tutto ciò che caratterizza il dispositivo.

Apple TV 4K, ora con chip A15 Bionic

Tra le specifiche tecniche figurano il supporto al formato HDR10+, a Dolby Vision, a Dolby Digital 7.1 e a Dolby Digital 5.1. Due le edizioni previste: Wi-Fi con 64 GB di memoria interna e Wi-Fi+Ethernet da 128 GB. Il telecomando in dotazione è Siri Remote con microfono per interagire a voce con l’assistente virtuale. Queste le parole di Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing.

Per ogni utente Apple, Apple TV 4K è il modo migliore di guardare i propri contenuti preferiti sul grande schermo di casa, e ora è anche più potente che mai. Data la sua perfetta integrazione con gli altri dispositivi Apple, la facilità d’uso e la possibilità di accedere agli incredibili contenuti Apple, la nuova Apple TV 4K è un dispositivo unico nel suo genere e soddisfa le esigenze di ogni persona della famiglia.

Lato software, tutto è gestito dal sistema operativo tvOS, che in autunno sarà aggiornato alla release 16 con l’inclusione di funzionalità inedite.

Per quanto riguarda il design, le dimensioni sono pari a 31x93x93 millimetri, mentre il peso si attesta a 208-214 grammi (a seconda della versione). Non mancano il Bluetooth 5.0 e una porta HDMI 2.1.

Infine, il prezzo: la nuova Apple TV 4K è in preordine da oggi, anche in Italia, a 169 euro per il modello Wi-Fi e a 189 euro per il Wi-F+Ethernet. Le consegne delle prime unità acquistate prenderanno il via in data 4 novembre. Il telecomando Siri Remote può essere comprato anche separatamente a 69 euro.