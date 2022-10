Apple TV 4K con A15 Bionic è su Amazon: eccola

La nuova Apple TV 4K presentata ieri dalla mela morsicata nasconde sotto la scocca il chip A15 Bionic per prestazioni migliorate rispetto al modello precedente. Il preordine ha già preso il via, anche su Amazon, con le consegne previste a partire dal 4 novembre: ordinala subito per riceverla direttamente a casa al day one.

Disponibile su Amazon la nuova Apple TV 4K

Sono due le versioni proposte, la prima con connettività Wi-Fi e 64 GB di memoria interna, la seconda con Wi-Fi+Ethernet e 128 GB di storage a disposizione. Eccole.

Apple TV 4K con A15 Bionic (Wi-Fi, 64 GB): 169 euro;

Apple TV 4K con A15 Bionic (Wi-Fi+Ethernet, 64 GB): 189 euro.

All’interno della scheda tecnica trovano posto anche il supporto a HDR10+, Dolby Vision, Dolby Digital 7.1 e Dolby Digital 5.1. C’è anche il telecomando Siri Remote con microfono per l’interazione mediante comandi vocali.

Tra le specifiche tecniche ci sono anche il Bluetooth 5.0, un ricevitore IR e l’uscita video HDMI 2.1 per trasmettere il segnale a qualità Ultra HD.

Il design è quello di sempre, Made in Cupertino, con dimensioni pari a 31x93x93 millimetri e peso di 208-214 grammi a seconda della versione, Wi-Fi oppure Wi-Fi+Ethernet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.