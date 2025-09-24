 Apple TV+, a settembre la prova gratuita vale il doppio con Slow Horses e All of You
La prova gratuita rimane sempre di sette giorni, ma le uscite di questa settimana la rendono più speciale.
Gli ultimi giorni di settembre portano in dote due uscite notevoli per la piattaforma streaming Apple TV+: da una parte la quinta stagione di Slow Horses, con ancora Gary Oldman protagonista assoluto, dall’altra il film romantico All of You, scritto e diretto da William Bridges, sceneggiatore tra le altre cose di Black Mirror.

E proprio il nuovo capitolo di Slow Horses e la pellicola All of You sono il motivo per cui la prova gratuita di Apple TV+, della durata di sette giorni, stavolta vale doppio: sì, i giorni resteranno pure sette, ma in una settimana si ha la possibilità di seguire i primi due episodi di una delle serie più attese dell’anno e un film che ha tutti gli ingredienti per essere un successo trasversale.

Prova gratis Apple TV+

Il catalogo di Apple TV+ accoglie Slow Horses 5 e All of You

Mercoledì Apple TV+ ha pubblicato il primo dei sei episodi della quinta stagione di Slow Horses, che segna il ritorno dei reietti dei servizi segreti britannici guidati dal controverso Jackson Lamb (Gary Oldman). Non amiamo gli spoiler, vi basta sapere però che anche in questo ennesimo capitolo la creatura di William James Smith non perde un briciolo della sua forza.

Venerdì uscirà invece All of You, il film con protagonisti Brett Goldstein, vincitore di un Emmy Award, e Imogen Poots, rispettivamente interpreti di Simon e Laura, migliori amici fin dai tempi del college. Dopo un rocambolesco test con cui Laura trova la sua anima gemella, le loro strade si dividono, salvo poi incrociarsi di nuovo per poi riallontanarsi, fino ad arrivare alla fatidica domanda: rischiare tutto per vivere il sentimento che è sempre esistito tra loro, rischiando di perdere tutto ciò che hanno, o accettare il loro destino? L’attore Goldstein ha anche curato la sceneggiatura, scrivendo al fianco di William Bridges.

Prova gratis Apple TV+

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 set 2025

Federico Pisanu
24 set 2025
