 Apple TV+ aggiorna il suo catalogo: tutte le nuove uscite di ottobre 2025
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple TV+ aggiorna il suo catalogo: tutte le nuove uscite di ottobre 2025

Scopri le nuove uscite di ottobre 2025 su Apple TV+. Se ancora non sei abbonato, puoi provarlo gratis per 7 giorni.
Apple TV+ aggiorna il suo catalogo: tutte le nuove uscite di ottobre 2025
Entertainment TV Film e Serie TV
Scopri le nuove uscite di ottobre 2025 su Apple TV+. Se ancora non sei abbonato, puoi provarlo gratis per 7 giorni.

Apple TV+ accoglie tante novità nel mese di ottobre, per tutti i gusti: la piattaforma streaming di Apple aggiorna il suo catalogo con nuovi Original tutti da guardare. Non sei ancora abbonato? Prova Apple TV+ gratis per sette giorni. L’abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese, ma puoi sempre disdire in qualsiasi momento.

Apple TV+, provalo gratis per 7 giorni

Le novità Apple TV+ di ottobre 2025

Ottobre su Apple TV+ si apre il 3 ottobre con due titoli: Le sorelle Grimm e The Lost Bus. Dal 10 ottobre arriva, poi, The Last Frontier, mentre il 15 ottobre torna Loot con la terza stagione. Il 17 ottobre debutta Mr. Scorsese, seguito il 24 ottobre da Stiller & Meara: Niente è perduto. A chiudere il mese ci pensa, il 29 ottobre, Down Cemetery Road.

Apple TV+ è tra gli unici servizi streaming interamente dedicato a contenuti originali: ogni mese offre nuove serie, documentari, comedy e fiction. È inoltre disponibile in oltre 100 Paesi e su più di un miliardo di schermi – da iPhone e iPad ad Apple Vision Pro, passando per smart TV, console e browser web.

Abbonati ad Apple TV+ online

Una selezione ben curata, che a ottobre 2025 si arricchirà di novità imperdibili grazie a nuovi thriller, fantasy e commedie. È il momento giusto, quindi, per abbonarsi alla piattaforma: guarda Apple TV+ gratis per 7 giorni, poi prosegui l’abbonamento a 9,99 euro al mese (oppure disdici prima del rinnovo), per non perderti nemmeno una novità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Disney+, cosa guardare a ottobre 2025? Ecco tutte le ultime uscite

Disney+, cosa guardare a ottobre 2025? Ecco tutte le ultime uscite
Il Mostro della Stazione: su Disney+ in arrivo le indagini di Flore Robin

Il Mostro della Stazione: su Disney+ in arrivo le indagini di Flore Robin
4 serie imperdibili ti aspettano su Apple TV+

4 serie imperdibili ti aspettano su Apple TV+
The Lost Bus: il film con Matthew McConaughey è disponibile su Apple TV+

The Lost Bus: il film con Matthew McConaughey è disponibile su Apple TV+
Disney+, cosa guardare a ottobre 2025? Ecco tutte le ultime uscite

Disney+, cosa guardare a ottobre 2025? Ecco tutte le ultime uscite
Il Mostro della Stazione: su Disney+ in arrivo le indagini di Flore Robin

Il Mostro della Stazione: su Disney+ in arrivo le indagini di Flore Robin
4 serie imperdibili ti aspettano su Apple TV+

4 serie imperdibili ti aspettano su Apple TV+
The Lost Bus: il film con Matthew McConaughey è disponibile su Apple TV+

The Lost Bus: il film con Matthew McConaughey è disponibile su Apple TV+
Eleonora Busi
Pubblicato il
6 ott 2025
Link copiato negli appunti