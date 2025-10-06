Apple TV+ aggiorna il suo catalogo: tutte le nuove uscite di ottobre 2025

Apple TV+ accoglie tante novità nel mese di ottobre, per tutti i gusti: la piattaforma streaming di Apple aggiorna il suo catalogo con nuovi Original tutti da guardare. Non sei ancora abbonato? Prova Apple TV+ gratis per sette giorni. L’abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese, ma puoi sempre disdire in qualsiasi momento.

Le novità Apple TV+ di ottobre 2025

Ottobre su Apple TV+ si apre il 3 ottobre con due titoli: Le sorelle Grimm e The Lost Bus. Dal 10 ottobre arriva, poi, The Last Frontier, mentre il 15 ottobre torna Loot con la terza stagione. Il 17 ottobre debutta Mr. Scorsese, seguito il 24 ottobre da Stiller & Meara: Niente è perduto. A chiudere il mese ci pensa, il 29 ottobre, Down Cemetery Road.

Apple TV+ è tra gli unici servizi streaming interamente dedicato a contenuti originali: ogni mese offre nuove serie, documentari, comedy e fiction. È inoltre disponibile in oltre 100 Paesi e su più di un miliardo di schermi – da iPhone e iPad ad Apple Vision Pro, passando per smart TV, console e browser web.

Una selezione ben curata, che a ottobre 2025 si arricchirà di novità imperdibili grazie a nuovi thriller, fantasy e commedie.