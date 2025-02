L'app ufficiale di Apple TV è in download su Android

Apple TV sbarca ufficialmente su Android, con il lancio dell’applicazione distribuita attraverso Play Store. È disponibile fin da subito in tutto il mondo e permette di guardare i contenuti della piattaforma sugli smartphone e sui tablet con il sistema operativo di Google.

Apple TV arriva su Android: l’app in download

Stando a quanto si legge nel comunicato della mela morsicata, l’app è stata sviluppata da zero per offrire ai relativi utenti un’interfaccia familiare e intuitiva . Include funzionalità come Continua a guardare per riprendere la visione da dove la si era interrotta e Watchlist per creare un elenco con ciò che si desidera vedere in seguito. Non manca nemmeno il supporto alla riproduzione offline.

A livello di contenuti c’è tutto: i film e le serie Apple Original accessibili con l’abbonamento premium (a partire da Scissione) e la sottoscrizione MLS Season Pass per le partite della Major League Soccer. È però da segnalare una limitazione ovvero l’assenza del supporto alla trasmissione verso altri dispositivi della casa. La lacuna sarà probabilmente colmata con il rilascio di uno dei prossimi aggiornamenti.

Vale infine la pena ricordare che per i nuovi iscritti è prevista una settimana di prova gratuita con accesso completo all’intero catalogo della piattaforma. La registrazione può essere effettuata direttamente dall’app Android di Apple TV (anche senza essere già in possesso di un account Apple ID) e l’eventuale pagamento successivo, in caso di rinnovo, potrà essere eseguito come qualsiasi altra transazione in-app. Il costo mensile è 9,99 euro.

Con tutta probabilità, l’obiettivo finale per il gruppo di Cupertino è quello di ampliare il più possibile il bacino di potenziale utenti, promuovendo così le dirette delle partite della Major League Soccer e della Major League Baseball, per le quali la mela morsicata si è aggiudicata i diritti. Non a caso, nell’immagine messa in evidenza c’è Lionel Messi.