Apple TV+, Channels e un'applicazione tutta nuova

Dopo aver parlato di News+, Apple Card e Apple Arcade, si passa ad Apple TV, Apple TV Channels e soprattutto Apple TV+. La mela morsicata ha realizzato una nuova applicazione, strutturata in modo da consentire l’accesso a show e contenuti di ogni canale premium personalizzando le sottoscrizioni, sulla base dei propri gusti personali.

Apple TV e Apple TV Channels

Film, serie TV, documentari, contenuti per i più piccoli ed eventi sportivi. Ce n’è per tutti, tutto organizzato all’interno di un’interfaccia progettata per fornire consigli e suggerimenti su cosa guardare, sulla base delle preferenze di ognuno.

La nuova applicazione sarà disponibile per Apple TV, iPad, iPhone, con supporto al 4K. Il rollout avverrà con un aggiornamento software nel mese di maggio. Debutterà anche su macOS entro l’autunno con un software dedicato e sulle smart TV: Samsung, LG, Sony, Vizio, Amazon e Roku sono i primi partner annunciati.

Apple TV+

Il nuovo servizio, tanto atteso, si chiama Apple TV+. A bordo nomi del calibro di Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell,. Il regista è salito sul palco dello Steve Jobs Theater di Cupertino per annunciare il ritorno di Amazing Stories, serie già andata in onda nella seconda metà degli anni ’80. Gli attori hanno invece parlato di The Morning Show.

Jason Momoa e Alfre Woodard svelano invece l’arrivo di uno show dalle atmosfere sci-fi.

L’attore Kumail Nanjiani, celebre per i suoi spettacoli di stand-up comedy, annuncia invece l’arrivo dello show Little America che racconterà storie di vita quotidiana per gli immigrati degli Stati Uniti.

Ci saranno anche i protagonisti di Sesame Street, con show pensati oltre che per intrattenere, per insegnare le basi della programmazione ai più piccoli.

JJ Abrams e Sara Bareilles si occuperanno di una serie chiamata Little Voice e incentrata sul mondo della musica, più precisamente sui giovani talenti newyorkesi.

L’ultimo ospite dell’evento a salire sul palco, introdotto da Tim Cook, è Oprah Winfrey. È al lavoro su due show: uno si chiama Toxic Labor e tratta il delicato tema delle molestie sul luogo di lavoro, l’altro esamina i disturbi mentali.

Il debutto è fissato per l’autunno, in più di 100 paesi di tutto il mondo. Nell’immagine qui sotto alcuni dei più importanti nomi ingaggiati da Apple per la creazione dei contenuti destinati al servizio TV+.

… in aggiornamento