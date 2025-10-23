 Apple TV chiude il mese di ottobre alla grande con Emma Thompson e Ben Stiller
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Apple TV chiude il mese di ottobre alla grande con Emma Thompson e Ben Stiller

Sono in arrivo il documentario sui genitori di Ben Stiller e la nuova serie televisiva Down Cemetery Road con protagonista Emma Thompson.
Apple TV chiude il mese di ottobre alla grande con Emma Thompson e Ben Stiller
Entertainment TV Film e Serie TV
Sono in arrivo il documentario sui genitori di Ben Stiller e la nuova serie televisiva Down Cemetery Road con protagonista Emma Thompson.
Apple

In questi ultimi giorni di ottobre Apple TV porterà in catalogo due attese novità, con protagonisti Emma Thompson e Ben Stiller. La prima è in uscita questo venerdì e racconterà la storia dei genitori dell’istrionico attore, regista e comico statunitense. Mercoledì prossimo debutterà invece Down Cemetery Road, la nuova serie thriller scritta da Morwenna Banks (Slow Horses) con al centro della scena la magnetica attrice britannica.

Se è la prima volta che ci si iscrive alla piattaforma, Apple TV offre una prova gratuita di sette giorni, nel corso della quale si avrà libero accesso all’intero catalogo. Al termine della prova si potrà poi scegliere di disdire senza costi aggiuntivi, altrimenti il piano si rinnoverà in automatico al prezzo di 9,99 euro al mese.

Prova gratis Apple TV

In arrivo Down Cemetery Road e Stiller & Meara: Niente è perduto

Il calendario delle nuove uscite del mese di Apple TV indica come ormai imminente l’uscita del documentario biografico Stiller & Meara: Niente è perduto, diretto da Ben Stiller. Con questa sua nuova opera il regista americano ha voluto raccontare la storia dei genitori Jerry Stiller e Anne Meara, due autentiche icone della commedia statunitense negli anni Sessanta e Settanta. Il film entrerà in catalogo venerdì 24 ottobre.

La seconda novità sostanziale è costituita dall’uscita di Down Cemetery Road, la nuova serie televisiva con Emma Thompson. La celebre attrice britannica interpreta una stravagante investigatrice privata, chiamata a risolvere l’enigma della scomparsa di una bambina in seguito all’esplosione di una casa. Al suo fianco avrà una vicina preoccupata di quello che sta avvenendo nel suo quartiere, preoccupazioni che si riveleranno fondate dopo la scoperta di un’inquietante cospirazione militare. Nel cast della serie diretta da Natalie Bailey figura anche Ruth Wilson (è proprio lei a interpretare il personaggio della vicina preoccupata).

Prova gratis Apple TV

https://www.youtube.com/watch?v=0unUwpCfRg0&pp=ygUaZG93biBjZW1ldGVyeSByb2FkIHRyYWlsZXI%3D

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Così l'intelligenza artificiale cambierà Netflix

Così l'intelligenza artificiale cambierà Netflix
Apple TV, ecco le prime novità in arrivo a novembre 2025

Apple TV, ecco le prime novità in arrivo a novembre 2025
Disney+: nuovi Originals, serie e film di successo da 6,99 euro al mese

Disney+: nuovi Originals, serie e film di successo da 6,99 euro al mese
Apple TV, ecco le principali novità in arrivo fino al 31 ottobre

Apple TV, ecco le principali novità in arrivo fino al 31 ottobre
Così l'intelligenza artificiale cambierà Netflix

Così l'intelligenza artificiale cambierà Netflix
Apple TV, ecco le prime novità in arrivo a novembre 2025

Apple TV, ecco le prime novità in arrivo a novembre 2025
Disney+: nuovi Originals, serie e film di successo da 6,99 euro al mese

Disney+: nuovi Originals, serie e film di successo da 6,99 euro al mese
Apple TV, ecco le principali novità in arrivo fino al 31 ottobre

Apple TV, ecco le principali novità in arrivo fino al 31 ottobre
Federico Pisanu
Pubblicato il
23 ott 2025
Link copiato negli appunti