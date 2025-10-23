Apple TV chiude il mese di ottobre alla grande con Emma Thompson e Ben Stiller

In questi ultimi giorni di ottobre Apple TV porterà in catalogo due attese novità, con protagonisti Emma Thompson e Ben Stiller. La prima è in uscita questo venerdì e racconterà la storia dei genitori dell’istrionico attore, regista e comico statunitense. Mercoledì prossimo debutterà invece Down Cemetery Road, la nuova serie thriller scritta da Morwenna Banks (Slow Horses) con al centro della scena la magnetica attrice britannica.

Se è la prima volta che ci si iscrive alla piattaforma, Apple TV offre una prova gratuita di sette giorni, nel corso della quale si avrà libero accesso all’intero catalogo. Al termine della prova si potrà poi scegliere di disdire senza costi aggiuntivi, altrimenti il piano si rinnoverà in automatico al prezzo di 9,99 euro al mese.

In arrivo Down Cemetery Road e Stiller & Meara: Niente è perduto

Il calendario delle nuove uscite del mese di Apple TV indica come ormai imminente l’uscita del documentario biografico Stiller & Meara: Niente è perduto, diretto da Ben Stiller. Con questa sua nuova opera il regista americano ha voluto raccontare la storia dei genitori Jerry Stiller e Anne Meara, due autentiche icone della commedia statunitense negli anni Sessanta e Settanta. Il film entrerà in catalogo venerdì 24 ottobre.

La seconda novità sostanziale è costituita dall’uscita di Down Cemetery Road, la nuova serie televisiva con Emma Thompson. La celebre attrice britannica interpreta una stravagante investigatrice privata, chiamata a risolvere l’enigma della scomparsa di una bambina in seguito all’esplosione di una casa. Al suo fianco avrà una vicina preoccupata di quello che sta avvenendo nel suo quartiere, preoccupazioni che si riveleranno fondate dopo la scoperta di un’inquietante cospirazione militare. Nel cast della serie diretta da Natalie Bailey figura anche Ruth Wilson (è proprio lei a interpretare il personaggio della vicina preoccupata).

https://www.youtube.com/watch?v=0unUwpCfRg0&pp=ygUaZG93biBjZW1ldGVyeSByb2FkIHRyYWlsZXI%3D