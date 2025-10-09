Apple TV+ chiude la settimana con il debutto della serie The Last Frontier

Apple TV+ si prepara a salutare la settimana con l’arrivo di The Last Frontier, la nuova serie televisiva ideata da Jon Bokenkamp e Richard D’Ovidio. I primi due episodi saranno disponibili dal 10 ottobre, in seguito uscirà un nuovo episodio ogni venerdì.

The Last Frontier è visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming di Apple, quindi per guardarla è necessario attivare la sottoscrizione al servizio. I nuovi iscritti possono sfruttare la prova gratuita di sette giorni, in modo da farsi un’idea sulla nuova serie e, più in generale, sulla qualità del catalogo di Apple TV+, tra le più elevate nel panorama streaming. Al termine dei sette giorni il piano si rinnova a 9,99 euro al mese, a meno che non si decida di disdire prima senza costi aggiuntivi.

Jason Clarke è lo sceriffo tuttofare di The Last Frontier

Frank Remnick (Jason Clarke) è l’unico sceriffo responsabile delle remote località dell’Alaska. Tutto sembra procedere come da ordinaria amministrazione, fino a quando non precipita un aereo per il trasporto di detenuti violenti, evento che ha come prima conseguenza il ritorno alla libertà di decine di carcerati.

Ben presto Remnick inizia a sospettare che dietro allo schianto dell’aereo ci sia dell’altro e non un banale incidente, intuizione che lo porterà a scoprire passo dopo passo un piano altamente sofisticato con drammatiche implicazioni internazionali. In tutto questo Remnick continua a svolgere la sua funzione di sceriffo, a 360 gradi, con tutta la determinazione possibile al fine di proteggere la sua città.

Oltre a Jason Clarke, nel cast figurano anche gli attori Dominic Cooper, Haley Bennett, Dallas Goldtooth, Simone Kessell, Alfre Woodard e Tait Blum. Il soggetto è a cura dello stesso Jon Bokenkamp, che figura tra le altre cose nella lista dei produttori esecutivi insieme a Richard D’Ovidio, Laura Benson e Glen Kessler.