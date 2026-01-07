 Apple TV: con la prova gratuita di 7 giorni puoi vedere tutti gli episodi di Pluribus
La prova gratuita della durata di sette giorni consente di avere accesso all'intera programmazione di film e serie tv di Apple TV.
Apple

La rivelazione di fine anno e una delle serie più viste in questi primi giorni del 2026: parliamo di Pluribus, la nuova serie televisiva di Vince Gilligan con protagonista l’attrice Rhea Seehorn (Better Call Saul). La prima stagione è disponibile in esclusiva su Apple TV, la piattaforma streaming video di Apple, ed è possibile recuperarla durante la prova gratuita di 7 giorni per i nuovi iscritti.

Apple TV è rimasta una delle poche piattaforme che consente di provare il suo servizio gratis per una settimana, offrendo libero accesso a tutti i titoli presenti in catalogo, tra cui appunto Pluribus. Altre serie tv di grande successo negli ultimi anni disponibili in catalogo sono Slow Horses, Foundation, Scissione, Ted Lasso, The Morning Show e altre ancora.

Di cosa parla Pluribus

La serie televisiva Pluribus, ideata da Vince Gilligan, è ambientata ad Albuquerque, la città più popolosa dello Stato del Nuovo Messico, e segue le vicende della protagonista Carol Sturka (interpretata da Rhea Seehorn). Carol è una scrittrice di romanzi che un giorno scopre di essere una delle poche persone al mondo immune a un virus che ha portato l’intera umanità a condividere la stessa mente.

A differenza di altre storie di fantascienza simili, l’umanità stavolta diventa felice. C’è però un problema: ogni persona è legata alle altre, sa tutto di tutti e parla come un unico individuo. Tra le dodici persone rimaste immuni al virus, Carol è l’unica che ha l’intenzione di riportare la Terra a come era prima.

Un’ulteriore differenza con le altre serie televisive è che Pluribus non prevede di svelare lentamente un mistero, ma fa affidamento soltanto su tutta una serie di piccoli indizi disseminati qui e là di episodio in episodio, oltre che sul mistero iniziale. Una serie che vale la pena di vedere, per poi scegliere di proseguire o meno con l’abbonamento ad Apple TV.

Pubblicato il 7 gen 2026

Federico Pisanu
7 gen 2026
