Apple TV+: cosa guardare questa settimana tra novità e contenuti imperdibili

Il catalogo di Apple TV+ è sempre più ricco e per gli utenti ci sono tanti contenuti nuovi, tra film e serie TV, da guardare in streaming. Nelle ultime settimane, in particolare, la piattaforma della casa di Cupertino ha registrato un’ondata di novità.

Ricordiamo che per accedere al catalogo di Apple TV+ è sufficiente attivare un abbonamento da 9,99 euro al mese (oppure attivare un piano Apple One). Per tutti i nuovi utenti, invece, c’è la possibilità di sfruttare la prova gratuita di 7 giorni.

Chi ha acquistato un nuovo dispositivo Apple di recente (iPhone, iPad, Mac oppure Apple TV) potrebbe ottenere 3 mesi gratis di abbonamento. Per verificare la disponibilità della promo (o per attivare subito la prova gratuita) basta accedere alla piattaforma tramite il link qui di sotto con il proprio account Apple.

Cosa guardare su Apple TV+ oggi

Il catalogo di Apple TV+ offre tantissimi contenuti da guardare in streaming. La serie del momento è, senza dubbio, Scissione, uno dei più grandi successi sulla piattaforma. La seconda stagione è in corso e si concluderà a marzo. Si tratta di un vero e proprio “must watch”.

Da non perdere, inoltre, è anche Surface, una serie di grande qualità, perfetta per gli amanti dei gialli. Molto interessante è anche Silo, una delle migliori serie di fantascienza che si è conclusa con una sorprendente seconda stagione poche settimane fa.

Questa settimana sarà disponibile anche la nuova serie Berlino Codice Rosso, che porterà gli spettatori a vivere da vicino il difficile lavoro di un pronto soccorso. Tra i film, la grande novità del mese è Misteri dal profondo, un thriller che sta convincendo gli utenti, raccogliendo ottime recensioni.

I contenuti citati sono solo alcuni esempi della qualità del catalogo di Apple TV+ che riesce a proporre film e serie TV sempre molto interessanti. Per un quadro completo sulle novità disponibili basta seguire il link qui di sotto e accedere subito al catalogo.