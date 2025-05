Apple TV+: cosa guardare questo weekend sulla piattaforma (gratis)

Apple TV+ diventa, sempre di più, un punto di riferimento per lo streaming, con un catalogo ricco di contenuti di alta qualità. Negli ultimi mesi, in particolare, il servizio ha registrato il debutto di diverse novità ed è il momento giusto per dare uno sguardo al catalogo e passare un weekend di relax guardando i film e le serie disponibili.

Ricordiamo che Apple TV+ è accessibile con 7 giorni di prova gratuita. Per i nuovi utenti, quindi, è possibile accedere al catalogo senza pagare per questo weekend. Da segnalare, inoltre, che chi ha acquistato un dispositivo Apple di recente (tra iPhone, iPad, Mac e Apple TV) potrà ottenere 3 mesi gratis. Per verificare la disponibilità di una di queste promo basta accedere ad Apple TV+ qui di sotto.

Cosa guardare su Apple TV+

Il catalogo di Apple TV+ comprende tantissimi nuovi contenuti da scoprire. Oltre alle serie di grande successo come Scissione e Silo, apprezzatissime dagli utenti e dalla critica, la piattaforma della casa di Cupertino mette a disposizione oggi diversi contenuti di alta qualità da scoprire.

Di recente, ad esempio, è iniziata la pubblicazione di Your Friends & Neighbors, nuova serie con John Hamm, che sta raccogliendo ottimi riscontri.

Un altro contenuto consigliatissimo è The Studio, la nuova serie di con Seth Rogan che racconta la storia di uno studio di produzione hollywoodiano in forte crisi.

Segnaliamo anche una delle più recenti novità della piattaforma: si tratta di Murderbot, basata sui romanzi di Martha Wells. Nel cast ci sono Alexander Skarsgård, Noma Dumezweni, David Dastmalchian e Sabrina Wu. Si tratta di un prodotto davvero interessante, che conferma il ruolo di riferimento della piattaforma per quanto riguarda le serie di fantascienza.