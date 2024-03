Apple TV+ dà il benvenuto alle serie Sugar e Benjamin Franklin (novità aprile)

Nel prossimo mese di aprile il catalogo di Apple TV+ si arricchirà di due nuove serie televisive: Sugar e Benjamin Franklin. La prima farà il suo debutto il 5 aprile, mentre la miniserie sul celebre scienziato e politico statunitense uscirà una settimana più tardi (venerdì 12).

Al centro della scena ci saranno due attori famosi in tutto il mondo: in Sugar a vestire i panni del protagonista sarà l’attore irlandese Colin Farrell, invece Michael Douglas sarà l’interprete di uno dei Padri fondatori degli Stati Uniti. È possibile provare gratis Apple TV+ per i primi 7 giorni registrando un nuovo account. Al termine del periodo di prova il piano si rinnoverà a 9,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire prima (senza costi aggiuntivi).

Le novità di aprile del catalogo Apple TV+

Ancora una volta Apple TV+ conferma la direzione presa fin dal suo lancio: pochi contenuti ma di qualità eccelsa, con protagonisti alcuni dei migliori attori della scena mondiale. E le novità di aprile non fanno altro che confermarlo.

Riflettori accesi dal 5 aprile su Sugar, con i primi tre episodi della serie che vede al centro della scena Colin Farrell. L’attore che nel 2002 interpretava Danny Witwer in Minority Report qui veste i panni di un misterioso investigatore privato. La sua missione? Indagare sulla scomparsa di una ragazza non qualsiasi.

Venerdì 12 aprile debutterà invece Benjamin Franklin, la miniserie sulla vita di uno degli uomini chiave della Rivoluzione americana. Per il ruolo di Franklin è stato scelto Michael Douglas.

Puoi guardare in esclusiva le due nuove serie televisive su Apple TV+: accedi alla prova gratuita di 7 giorni, poi scegli se rinnovare a 9,99 euro al mese o disdire senza costi aggiuntivi.