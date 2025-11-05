Apple TV, ecco 3 titoli da guardare nel mese di novembre

Rientra nella normalità delle cose stancarsi della proposta di una piattaforma streaming e decidere di guardarsi intorno. In questi ultimi mesi tante persone hanno scoperto la qualità del catalogo offerto da Apple TV, grazie anche alla prova gratuita di sette giorni concessa a tutti coloro che sottoscrivono per la prima volta il servizio (in seguito il piano passa a 9,99 euro al mese).

Pluribus (nuova serie)

A proposito di qualità, tra le nuove uscite del mese di novembre segnaliamo Pluribus, la nuova serie tv firmata da Vince Gilligan, lo stesso autore dei capolavori Breaking Bad e Better Call Saul. Da Better Call Saul arriva anche la protagonista della nuova serie, l’attrice statunitense Rhea Seehorn, eccezionale interprete di Carol Sturka, autrice di romanzi e unica persona a non sorridere in un mondo contagiato dal virus della felicità.

I primi due episosi di Pluribus saranno disponibili dal 7 novembre, poi uscirà un nuovo episodio ogni venerdì, per un totale di nove puntate.

Palm Royale (seconda stagione)

Mercoledì 12 novembre sarà la volta invece di Palm Royale, con il debutto della seconda stagione. La serie televisiva statunitense, ideata da Abe Sylvia, segue le alterne fortune di Maxine, determinata a farsi strada nell’alta società di Palme Beach a cavallo tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta. Palm Royale vanta un cast d’eccezione, grazie alla presenza di Kristen Wiig, Allison Janney, Laura Dern, Ricky Martin e Carol Burnett.

I nuovi episodi di Palm Royale saranno disponibili a partire dal 12 novembre.

Come See Me in the Good Light (film)

Per gli amanti dei bei film, segnaliamo l’arrivo della pellicola Come See Me in the Good Light diretta dal produttore e regista Ryan White. Il documentario racconta l’amore tra la poetessa Andrea Gisbon e Megan Falley, una storia d’amore destinata a concludersi nel peggiore dei modi, dopo che alla Gibson hanno diagnosticato un cancro alle ovaie in fase terminale.

Il film-documentario debutterà nel catalogo di Apple TV venerdì 14 novembre.