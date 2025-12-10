 Apple TV, ecco come sfruttare al meglio la prova gratuita a Natale
Anche la piattaforma streaming della casa di Cupertino si inserisce nella maratona di film e serie tv per Natale.
Quanti non hanno ancora scelto la piattaforma streaming per il prossimo Natale possono prendere in considerazione la prova gratuita di sette giorni concessa da Apple TV. Il periodo di prova è disponibile per i nuovi utenti e permette di accedere all’intero catalogo: terminati i primi sette giorni gratuiti, l’abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento (anche prima del rinnovo automatico).

Ecco alcuni dei migliori contenuti di Apple TV da guardare a Natale sfruttando la prova gratuita, autentica rarità tra le principali piattaforme streaming a livello internazionale.

Ted Lasso (Canto delle Campane, episodio 4 della seconda stagione)

Ted Lasso è una delle serie più rappresentative di Apple TV. Tra i tanti episodi disponibili vi segnaliamo quello intitolato Canto delle campane, per la precisione il quarto episodio della seconda stagione, nel quale Rebecca arruola Ted per una missione segreta mentre a Richmond è Natale.

Spirited – Magia di Natale

Anche Apple ha deciso di reinterpretare in chiave moderna la celebre storia di Charles Dickens. La scelta è ricaduta su Spirited – Magia di Natale, un divertente musical con protagonisti Will Ferrell, Ryan Reynolds e Octavia Spencer. Un autentico spot a tinte natalizie per l’eccezionale qualità del catalogo Apple TV.

F1: Il Film

Il 12 dicembre è la data di uscita di F1 – Il Film, la pellicola con protagonista la star di Hollywood Brad Pitt nei panni del leggendario pilota Sonny Hayes, che sceglie di tornare in pista per aiutare un team in difficoltà. Dopo lo straordinario successo ottenuto al cinema, con un incasso di oltre 629 milioni di dollari, la pellicola è già stata nominata come il film di corse automobilistiche più autentico di sempre.

Pubblicato il 10 dic 2025

Federico Pisanu
10 dic 2025
