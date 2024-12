Apple TV+, ecco i film che non puoi perderti nel periodo natalizio

Con l’arrivo delle festività natalizie, non c’è nulla di meglio che godersi una serata relax – in compagnia oppure da soli. Se sei alla ricerca di film che catturino lo spirito del Natale, Apple TV+ è la piattaforma perfetta grazie al suo ampio catalogo di Apple Originals (e non solo!). Ecco i titoli perfetti da guardare durante le feste. Se non sei abbonato, puoi provare gratuitamente Apple TV+ per 7 giorni.

I migliori film di Natale su Apple TV+

1. Spirited – Magia di Natale

Un classico natalizio in chiave moderna, che ribalta il tradizionale racconto di Canto di Natale. Will Ferrell e Ryan Reynolds sono i protagonisti di questa brillante commedia musicale. Come si legge nella sinossi:

Ogni Vigilia di Natale, lo Spirito del Natale presente sceglie un’anima oscura che riceverà la visita di tre spiriti. Ma questa volta, sceglierà lo Scrooge sbagliato. Clint Briggs cambierà le carte in tavola e sarà lui ad accompagnare il suo spettrale ospite in una riflessione sul proprio passato, presente e futuro.

2. Il Natale della discordia

Una storia unica e avvincente, che ci porta nel nord dell’Idaho dove Jeremy Morris, un avvocato appassionato delle feste, si trova a combattere contro il suo stesso vicinato per organizzare l’evento natalizio più spettacolare di sempre. La disputa finirà, ben presto, fuori controllo.

3. Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo

Vincitore dell’Oscar 2023 per il Miglior Cortometraggio di Animazione, questo gioiello basato sull’omonimo libro best-seller di Charlie Mackesy è un capolavoro di animazione. La storia esplora i temi della gentilezza, del coraggio e della speranza attraverso il viaggio di quattro amici improbabili. Un film che saprà toccarti nel profondo, perfetto per grandi e piccini.

4. Charlie Brown e il racconto di Natale

Un ottimo corto per i più piccoli (e gli adulti cresciuti con i Peanuts). Charlie Brown, Snoopy e la loro allegra banda tornano in una raccolta di racconti tratti dai fumetti originali, ideali per rivivere la magia delle feste.

5. Fly me to the moon

Menzione speciale per Fly me to the moon, in arrivo il 6 dicembre sulla piattaforma, commedia drammatica romantica ambientata sullo sfondo dello storico allunaggio dell’Apollo 11. Protagonisti Scarlett Johansson nei panni di Kelly Jones, esperta di marketing assunta per ridare lustro all’immagine pubblica della NASA, e Channing Tatum nel ruolo di Cole Davis, direttore di lancio.

