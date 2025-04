Come vedere le ultime puntate di Mare Fuori 5 in streaming dall'estero

Mare Fuori 5 è disponibile in streaming su Rai Play. Nel frattempo, è iniziata anche la trasmissione su Rai 2 con il quinto e il sesto episodio che saranno trasmessi il prossimo 9 aprile e gli altri episodi che arriveranno nelle prossime settimane.

Per vedere tutte le puntate di Mare Fuori 5, quindi, è sufficiente collegarsi alla piattaforma di streaming della Rai, da cui è anche possibile recuperare le stagioni precedenti per una vera e propria maratona. L’accesso a Rai Play è disponibile per chi si connette dall’Italia.

Per vedere Mare Fuori 5 in streaming dall’estero, invece, è necessario ricorrere a una VPN e andare a scegliere un server italiano (in modo da ottenere un IP italiano) per avviare la connessione e evitare blocchi geografici online. A questo punto basta collegarsi a Rai Play.

La VPN giusta da utilizzare, in questo momento, è PrivateVPN, disponibile con un prezzo scontato di 2,08 euro al mese andando a scegliere il piano di 36 mesi con anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

L’offerta in questione è disponibile tramite il sito ufficiale di PrivateVPN.

Mare Fuori 5: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

La nuova stagione (la quinta) di Mare Fuori si articola in un totale di 12 episodi, tutti già disponibili su Rai Play. La serie riprende gli eventi della quarta stagione andando ad arricchire il cast con nuovi protagonisti e nuove trame ma mantenendo il focus della narrazione principale su alcuni personaggi ben noti agli appassionati, come Rosa Ricci. La quinta stagione di Mare Fuori segna anche un cambio alla regia con l’arrivo di Ludovico di Martino.

