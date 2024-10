Apple TV+: ecco le novità imperdibili del catalogo di ottobre 2024

Il mese di ottobre 2024 è ricco di novità per Apple TV+. Il servizio di streaming di Apple, infatti, registra l’arrivo di diversi nuovi contenuti nel corso di queste settimane, con nuovi film e serie TV che vanno ad arricchisce il catalogo.

Per poter accedere ad Apple TV+ è sufficiente attivare l’abbonamento da 9,99 euro al mese. Per i nuovi utenti, però, ci sono 7 giorni di prova gratuita, senza alcun vincolo di rinnovo. Per chi ha acquistato un nuovo dispositivo Apple negli ultimi 90 giorni, invece, è possibile ottenere 3 mesi gratis di abbonamento.

Per verificare la disponibilità di una delle due promo e accedere gratis alla piattaforma basta raggiungere il sito o l’app di Apple TV+, tramite il box riportato qui di sotto.

Tante novità per Apple TV+ a ottobre 2024

Tra le novità del catalogo di Apple TV+ di questo mese di ottobre troviamo il nuovo film Wolfs, con Brad Pitt e George Clooney, già disponibile da fine settembre sulla piattaforma.

Da segnalare anche la nuova serie tedesca Dov’è Wanda?, una dark comedy che vede una famiglia mettersi alla ricerca della figlia scomparsa. C’è poi il thriller psicologico Disclaimer, con Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen.

Ci ancora contenuti inediti in arrivo su Apple TV+ ad ottobre. Dal 16 ottobre, ad esempio, sarà disponibile la seconda stagione di Shrinking, serie comedy con Jason Segel e Harrison Ford. Sarà necessario attendere il prossimo 25 ottobre, invece, per Before, nuova serie thriller con Billy Crystal.

Disclaimer – trailer

Shrinking 2 – trailer

Beforce 2 – trailer