Apple TV, ecco le prime novità in arrivo a novembre 2025

Nelle prossime settimane il catalogo di Apple TV continuerà a ricevere nuovi contenuti, tra serie televisive, film e documentari. Come da tradizione Apple, la piattaforma streaming aumenterà ulteriormente la qualità della propria offerta, già di per sé elevatissima se confrontata con altri cataloghi.

Ecco quali sono le prime novità in arrivo a novembre su Apple TV:

Pluribus dal 7 novembre

Come See Me in the Good Light dal 14 novembre

The Family Plan 2 dal 21 novembre

Il Pianeta Preistorico dal 26 novembre

Ricordiamo che i nuovi utenti beneficiano di una prova gratuita della durata di sette giorni, durante la quale hanno libero accesso all’intero catalogo. Al termine del periodo di prova, il piano si rinnova a 9,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire prima del rinnovo.

Tra le nuove uscite più attese del mese di novembre figura Pluribus, la serie di Vince Gilligan (creatore di Breaking Bad). I primi due episodi saranno disponibili dal 7 novembre, in seguito uscirà un nuovo episodio ogni venerdì fino al 26 dicembre. La protagonista della serie sarà l’attrice Rhea Seehorn, candidata agli Emmy per il suo personaggio di Kim Wexler in Better Call Saul.

Venerdì 14 novembre debutterà il documentario americano Come See Me in the Good Light. Diretto da Ryan White, il film segue la storia della poetesse Andrea Gibson e Megan Falley mentre affrontano una diagnosi di cancro incurabile nel modo più inaspettato possibile. Le due artiste, unite da un amore incrollabile, riusciranno a trasformare il dolore in uno scopo, mentre la mortalità sarà vista come una “toccante celebrazione di resilienza”.

Nella seconda parte del mese altre due novità: il 21 novembre riflettori accesi sul film The Family Plan 2, sequel del divertente film del 2023 che vedrà Mark Wahlberg e Michelle Monaghan tornare in azione; dal 26 novembre, infine, sarà disponibile una nuova stagione de Il Pianeta Preistorico, la docuserie di Jon Favreau e dei produttori di Planet Earth.

