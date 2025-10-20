Apple TV, ecco le principali novità in arrivo fino al 31 ottobre

Da qui fino alla fine del mese il catalogo della piattaforma streaming Apple TV si arricchirà di due nuovi contenuti: le novità sono il documentario Stiller & Meara: Niente è perduto, incentrato sulla storia dei genitori di Ben Stiller, e la serie televisiva Down Cemetery Road con protagonista l’attrice Emma Thompson nei panni di una stravagante investigatrice privata.

Se si ha interesse nel valutare la qualità del catalogo offerto da Apple TV in questi giorni che precedono Halloween e la festività di Ognissanti, ricordiamo che per i nuovi iscritti è disponibile una prova gratuita della durata di sette giorni. Durante il periodo di prova si ha accesso a tutti i contenuti presenti in catalogo, dunque anche ai più grandi successi della piattaforma come Slow Horses, Ted Lasso e Severance (Scissione). Al termine il piano si rinnova a 9,99 euro al mese, con la possibilità di disdire senza costi aggiuntivi prima del rinnovo.

Le novità di Apple TV in arrivo da qui al 31 ottobre

La prima novità in arrivo è il documentario diretto da Ben Stiller Stiller & Meara: Niente è perduto, incentrato sulla storia dei suoi genitori e sulla loro influenza nella sfera culturale e privata a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta in qualità di coppia d’oro della comicità statunitense. L’opera biografica uscirà venerdì 24 ottobre e avrà una durata di 1 ora e 38 minuti.

A fine mese sarà invece la volta di Down Cemetery Road, la nuova serie televisiva con protagonista Emma Thompson. La celebre attrice britannica interpreterà un’investigatrice privata assoldata da una signora (Ruth Wilson) spaventata dall’esplosione di una casa e dalla successiva scomparsa di una bambina. La serie tv ispirata all’omonimo romanzo di Mick Herron sarà disponibile da mercoledì 29 ottobre con i primi due episodi, in seguito la programmazione prevede l’uscita di un nuovo episodio ogni mercoledì.

