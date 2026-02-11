Apple TV: fino a 3 mesi di prova gratuita per i nuovi iscritti

Nelle ultime settimane l’interesse nei confronti di Apple TV è cresciuto in maniera esponenziale per via delle quattro candidature agli Oscar 2026 ottenute dalla pellicola F1 – Il film con protagonista la star hollywoodiana Brad Pitt. La pellicola diretta da Joseph Kosinski, candidata tra le altre cose al premio di Miglior Film dall’Academy, è visibile in esclusiva tramite il servizio di streaming della casa di Cupertino.

I nuovi iscritti possono vedere gratuitamente il film F1 approfittando del periodo di prova offerto da Apple: si parte dai 7 giorni gratuiti se ci si iscrive per la prima volta al servizio, fino alla prova di 3 mesi se si acquista un dispositivo dell’azienda californiana idoneo. Al termine il piano si rinnova a 9,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

I dispositivi Apple idonei alla prova gratuita di 3 mesi

L’elenco dei dispositivi idonei alla prova gratuita di 3 mesi di Apple TV è costituito da iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV 4K. Tutti i prodotti appena citati devono essere aggiornati all’ultima versione dei rispettivi sistemi operativi (iOS, iPadOS, macOS, tvOS).

Durante il periodo di prova si ha accesso all’intero catalogo e a tutte le funzionalità di cui dispongono gli abbonati, tra cui la possibilità di condividere il proprio piano con altri cinque familiari senza costi aggiuntivi. Oltre a ciò, è possibile contare su una qualità video fino a 4K, sul supporto Dolby Atmos e sull’opzione che permette di scaricare i propri titoli preferiti per vederli offline.

Per riscattare il periodo di prova di 7 giorni o 3 mesi è sufficiente accendere il proprio nuovo dispositivo Apple, effettuare l’accesso con il proprio ID Apple e assicurarsi che sia installata la versione più recente del sistema operativo in uso; dopodiché, aprire l’app Apple TV e premere su “Ricevi 3 mesi gratis” nel banner dell’offerta che compare pochi istanti dopo l’apertura dell’applicazione.

Apple TV è disponibile su tutti i dispositivi Apple, nonché su Smart TV, console di videogiochi e device compatibili con la tecnologia AirPlay.

https://www.youtube.com/watch?v=4DGgue0BoD8&pp=ygUVYXBwbGUgdHYgZjEgdGhlIG1vdmll