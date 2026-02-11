 Apple TV: fino a 3 mesi di prova gratuita per i nuovi iscritti
Con accesso completo all'intero catalogo: al termine del piano l'abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese.
Con accesso completo all'intero catalogo: al termine del piano l'abbonamento si rinnova a 9,99 euro al mese.

Nelle ultime settimane l’interesse nei confronti di Apple TV è cresciuto in maniera esponenziale per via delle quattro candidature agli Oscar 2026 ottenute dalla pellicola F1 – Il film con protagonista la star hollywoodiana Brad Pitt. La pellicola diretta da Joseph Kosinski, candidata tra le altre cose al premio di Miglior Film dall’Academy, è visibile in esclusiva tramite il servizio di streaming della casa di Cupertino.

I nuovi iscritti possono vedere gratuitamente il film F1 approfittando del periodo di prova offerto da Apple: si parte dai 7 giorni gratuiti se ci si iscrive per la prima volta al servizio, fino alla prova di 3 mesi se si acquista un dispositivo dell’azienda californiana idoneo. Al termine il piano si rinnova a 9,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Pagina prova gratuita Apple TV

I dispositivi Apple idonei alla prova gratuita di 3 mesi

L’elenco dei dispositivi idonei alla prova gratuita di 3 mesi di Apple TV è costituito da iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV 4K. Tutti i prodotti appena citati devono essere aggiornati all’ultima versione dei rispettivi sistemi operativi (iOS, iPadOS, macOS, tvOS).

Durante il periodo di prova si ha accesso all’intero catalogo e a tutte le funzionalità di cui dispongono gli abbonati, tra cui la possibilità di condividere il proprio piano con altri cinque familiari senza costi aggiuntivi. Oltre a ciò, è possibile contare su una qualità video fino a 4K, sul supporto Dolby Atmos e sull’opzione che permette di scaricare i propri titoli preferiti per vederli offline.

Per riscattare il periodo di prova di 7 giorni o 3 mesi è sufficiente accendere il proprio nuovo dispositivo Apple, effettuare l’accesso con il proprio ID Apple e assicurarsi che sia installata la versione più recente del sistema operativo in uso; dopodiché, aprire l’app Apple TV e premere su “Ricevi 3 mesi gratis” nel banner dell’offerta che compare pochi istanti dopo l’apertura dell’applicazione.

Apple TV è disponibile su tutti i dispositivi Apple, nonché su Smart TV, console di videogiochi e device compatibili con la tecnologia AirPlay.

Pagina prova gratuita Apple TV

https://www.youtube.com/watch?v=4DGgue0BoD8&pp=ygUVYXBwbGUgdHYgZjEgdGhlIG1vdmll

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 feb 2026

11 feb 2026
