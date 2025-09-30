Apple TV+ gratis per 3 mesi con l'acquisto dei nuovi iPhone 17

Come ogni anno, a distanza di un paio di settimane dalla loro presentazione durante l’evento di Cupertino, i nuovi iPhone sono i telefoni più venduti in assoluto. Il 2025 non fa eccezione, con la serie iPhone 17 che ha conquistato la quasi totalità di chi un iPhone in mano ce l’ha ormai da anni.

Ma c’è anche un’altra cosa da sapere. Acquistando un nuovo iPhone, anche non necessariamente uno di quelli nuovi, è possibile riscattare una prova gratuita di Apple TV+ della durata di 3 mesi. Al termine, poi, il piano si rinnoverà a 9,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire il piano prima della fine della promozione.

Le prossime novità di Apple TV+ in catalogo

Venerdì 3 ottobre Matthew McConaughey insieme ad America Ferrera saranno i protagonisti del nuovo film originale Apple intitolato The Lost Bus. McConaughey interpreta un padre che rischia la propria vita per salvare quella di un’insegnante e dei suoi allievi da un infernale incendio. Il film, diretto da Paul Greengrass, è ispirato a una storia vera.

Un’altra novità da cerchiare in rosso è la prima stagione di The Last Frontier, in uscita il 10 ottobre. La serie racconta di come la vita di una tranquilla cittadina sia destinata a cambiare all’improvviso in seguito alla schianto di un aereo con a bordo decine di detenuti. A proteggere la città c’è l’unico sceriffo della zona, Frank Remnick, interpretato dall’attore Jason Clarke.

Il 29 ottobre spazio poi alla serie Down Cemetery Road, che vede una Emma Thompson in grande spolvero interpretare un’investigatrice privata, determinata a scoprire la verità sulla misteriosa scomparsa di una bambina in seguito all’esplosione di una casa.

Infine, vi confermiamo che è possibile sbloccare i 3 mesi gratuiti di Apple TV+ acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV, a patto però di usufruire per la prima volta della prova.