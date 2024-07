Apple TV+ GRATIS per 3 mesi se acquisti uno di questi dispositivi

Apple TV+ è la piattaforma streaming della mela morsicata che ti permette di accedere ad un vasto catalogo di contenuti originali tra film, serie TV, documentari e programmi per bambini. Te ne citiamo qualcuna: Ted Lasso, The Morning Show, For All Mankind, Servant e molte altre ancora. Tutte di altissima qualità e capaci di conquistare critica e pubblico.

Il servizio è disponibile a 9,99 euro al mese, ma puoi provarlo gratis per 7 giorni. Tuttavia, c’è anche un modo per far sì che la prova gratuita si estenda addirittura per 3 mesi.

Apple TV+: 3 mesi gratis

L’offerta è a te riservata se hai acquistato di recente o acquisterai un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV ed attivarla è semplicissimo. Dopo aver configurato il tuo dispositivo, ti basterà aprire l’app Apple TV e, se non sei iscritto, dovrai seguire le istruzione per riscattare i tuoi 90 giorni gratuiti. Non ci saranno limiti e sarai libero di esplorare il vasto catalogo della piattaforma per goderti i suoi contenuti esclusivi.

Al termine del periodo gratuito, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente, ma puoi annullarlo in qualsiasi momento prima della scadenza senza costi aggiuntivi continuando ad usufruire dei tuoi giorni rimanenti.

Chiudiamo con una chicca: se sei uno studente e ti sei iscritto ad Apple Music con la tariffa a te riservata, Apple TV+ sarà completamente gratis. Proprio così: ti basterà attivare un piano Student su Apple Music per avere accesso, completamente gratis, a tutto ciò che Apple TV+ ha da offrirti.