 Apple TV gratis per 7 giorni: ecco cosa guardare durante le feste di Natale
Un film di quest'anno di cui hanno parlato tutti, una serie tv destinata a diventare un classico, e una serie che un classico lo è già.
Apple

Se si è alla ricerca di un servizio streaming video in prova durante le feste di Natale, uno dei primi nomi da prendere in considerazione è Apple TV. La piattaforma della casa di Cupertino offre ai nuovi clienti una prova gratuita della durata di sette giorni, durante la quale si ha accesso a tutti i contenuti presenti in catalogo.

Al termine del periodo di prova, l’abbonamento ad Apple TV si rinnova a 9,99 euro al mese. L’utente ha comunque la possibilità di disdire in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi, sia durante la prova gratuita che dopo.

Cosa guardare a Natale su Apple TV

Il catalogo di Apple TV si distingue per la qualità delle sue produzioni, di gran lunga superiore rispetto alla media degli altri servizi concorrenti. Qualità che, in questo caso, non significa necessariamente contenuti di nicchia, anzi.

Ne è una dimostrazione lampante F1 – Il film, la pellicola del 2025 diretta e co-prodotta da Joseph Kosinski con protagonista l’attore Brad Pitt nei panni di un ex talentuoso pilota statunitense di Formula 1. Al botteghino ha ottenuto un incasso complessivo superiore ai 630 milioni di dollari, diventando da subito uno straordinario successo per il servizio streaming.

A proposito di successi, un’altra novità destinata a diventare un classico della piattaforma Apple è Pluribus, la nuova serie tv ideata da Vince Gilligan con al centro della scena l’attrice Rhea Seehorn, nota al grande pubblico per il ruolo dell’avvocato Kim Wexler in Better Call Saul. In Pluribus la Seehorn incontra nuovamente il celebre sceneggiatore e regista statunitense, che le affida il ruolo di protagonista nei panni della scrittrice Carol Sturka, una delle uniche dodici persone immuni a un virus che ha infettato tutta l’umanità.

Se Pluribus è ormai in procinto di aggiungersi ai classici di Apple TV, chi ne fa parte da tempo immemore è Slow Horses, la serie tv ambientata a Londra con Gary Oldman, Jack Lowden e Kristin Scott Thomas. Arrivata alla quinta stagione, è una delle serie cult di Apple TV, grazie anche a una monumentale prova del premio Oscar per L’ora più buia.

https://www.youtube.com/watch?v=a6lzvWby9UE&pp=ygUIcGx1cmlidXM%3D

Pubblicato il 20 dic 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
20 dic 2025
