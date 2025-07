Apple TV+: guarda le novità estive gratis per una settimana

Il mese di luglio porta una ventata di nuove uscite su Apple TV+, tra ritorni molto attesi e nuovi titoli da gustare durante le vacanze. Che tu sia sotto l’ombrellone o al fresco in casa, è il momento perfetto per esplorare il catalogo in continua evoluzione della piattaforma.

E c’è un ulteriore incentivo: chi non è ancora abbonato può iniziare con 7 giorni di prova gratuita attivabile in pochi secondi dal sito ufficiale.

Da “Fondazione” a “Snoopy”: cosa guardare su Apple TV+ a luglio

Apple TV+ continua a puntare su produzioni originali di alta qualità, con aggiornamenti settimanali che ne fanno una delle piattaforme più interessanti del panorama streaming. L’abbonamento mensile costa 9,99€, ma chi è già dentro l’ecosistema Apple può accedere anche tramite Apple One. Se invece sei un nuovo utente, la prova gratuita di 7 giorni ti permette di esplorare l’intero catalogo senza spendere nulla.

Tra le novità di questa estate troviamo “Echo Valley“, un thriller carico di tensione uscito pochi giorni fa, e la serie “Stick“, che ha già raccolto ottimi consensi. Prosegue anche “Murderbot“, serie sci-fi che si avvia al finale di stagione l’11 luglio.

Lo stesso giorno torna anche una delle produzioni più amate della piattaforma: “Fondazione“, che con la sua terza stagione accompagnerà gli spettatori fino a metà settembre. Un altro ritorno atteso è quello di “Acapulco“, la serie comedy ambientata in un resort messicano, che riapre i battenti con la quarta stagione il 23 luglio.

Ma Apple TV+ pensa anche alle famiglie. L’11 luglio arriva “The Wild Ones“, documentario originale dal taglio musicale, mentre dal 18 luglio tocca a “Snoopy presenta: il musical dell’estate“, pensato per coinvolgere grandi e piccoli in un’esperienza musicale leggera e divertente.

Tra emozioni forti, comicità e storie per tutta la famiglia, Apple TV+ si conferma una delle scelte migliori per l’intrattenimento estivo.